院長講堂／台北秀傳醫院院長鄭丞傑 傷害人的疾病 用不傷害方法治療

台北秀傳醫院院長鄭丞傑是婦科治療權威，是國內第一位運用海芙刀治療子宮肌瘤的醫師，被稱為「海芙醫學之父」。當時他在門診中常遇到子宮肌瘤和子宮肌腺症患者，面臨嚴重經痛、大量出血、貧血、頻尿、不孕等症狀，但又不願意開刀治療，尤其不想切除子宮，因此開始採用海芙刀治療，為病患提供另一種治療選擇。

用海芙刀治療子宮肌瘤

2009年，鄭丞傑在北醫大附設醫院擔任婦癌科主任時，院方引進全國第一台海芙刀。他說，海芙刀為高強度聚焦超音波治療系統，運用聚焦超音波產生高熱，並於腹部皮膚外對準子宮肌瘤，進行60至80℃的高溫破壞，不須開刀手術，沒有皮膚刀口，也沒有輻射線，即可消融子宮肌瘤，迅速改善症狀。

2020年，鄭丞傑出任台北秀傳醫院院長，隨後成立海芙刀治療中心，在他的帶領下，進行大量的海芙刀、微波刀、射頻刀、腹腔鏡、子宮鏡、冷刀、雷射手術、乳房微創手術等各種微創和無創手術，不但吸引海內外眾多婦女病患，也吸引不少國內外醫師前往觀摩學習；醫院另設立醫美健康管理中心，經營得有聲有色，打造成「小而美的婦女微無創醫院」。

鄭丞傑非常喜歡打網球，從18歲開始打到現在。圖／鄭丞傑提供

術後療程減少住院時間

為營運醫院，同時照顧大量病患，鄭丞傑不斷改進海芙刀及微波刀手術療程，更引進美國「術後加速康復」（ERAS）療程，海芙刀治療為住院一天零夜或兩天一夜，腹腔鏡及微波刀手術住院都是兩天一夜，高品質麻醉讓病患術後疼痛感低，減少一半以上住院時間，如此醫院不需大量床位就能運轉，病患減少健保的支出、院內感染機率。

用LINE掛號並即時諮詢

在醫院的規畫上，鄭丞傑展現為婦女著想的細心，具有三個特色：

一、可用LINE預約掛號，並採一對一方式和行政人員、護理人員對話，而抽血驗尿、病理檢查報告等鼓勵病患使用「健康存摺」查看，同仁也同時用LINE個別通知，必要時才需要回診，不要病患多花時間來回醫院。

二、所有的病患都可以使用LINE或Email和護理人員或行政人員聯絡，即使國際病人也不例外，手術前手術後都可以即時線上諮詢。

三、醫院建構女廁友善空間，如提供芳香噴霧劑、馬桶座墊紙、消毒用酒精、私密專用濕紙巾等。

「如果多喝水、多休息、多攝取蔬果、吃維他命就會好的疾病，就不要吃藥，吃藥就會好的不要打針，打針就會好的不要開刀，開刀可以保留器官的盡量保留，必須切除器官才能挽救生命的就趕快切除。」這是鄭丞傑的行醫哲學，從醫至今治療都以病人角度出發，以傷害愈小愈好為原則，「傷害人體的疾病，應該用更不傷害的方法去治療」。

愛泡湯 努力工作努力玩

鄭丞傑的養生秉持「養心在靜、養生在動」。他愛泡溫泉，一年泡湯至少一兩百次，泡湯時可放空自己，紓解治療病人的壓力；運動則喜歡打網球、跑步和爬山，從18歲開始打網球至今已歷經半世紀。周末除了開醫學會之外，幾乎都在爬山或旅行，力行「努力工作（work hard）、努力玩耍（play hard）」。

台北秀傳醫院院長鄭丞傑是婦科治療權威，是國內第一位運用海芙刀治療子宮肌瘤的醫師，被稱為「海芙醫學之父」。記者曾原信／攝影

鄭丞傑

年齡：68歲

專長：海芙刀子宮肌瘤消融手術、微波刀╱射頻子宮肌腺症消融手術、婦癌手術

現職：台北秀傳醫院院長、高雄醫學大學醫學系婦產學科教授、亞太婦科腫瘤消融醫學會理事長、國際外科學會世界總會副理事長

學歷：美國舊金山人類高級性學研究院博士、台大高階企管碩士、高雄醫學大學醫學系學士

經歷：高醫大附設醫院副院長、高醫國際長、北醫醫學系婦產學科教授、台東馬偕醫院婦產科主任、台北馬偕醫院婦癌科主任醫師

給病人的一句話：不要久坐，不要一直滑手機，外出走走，持之以恆，就會步上健康之道。