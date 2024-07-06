橘世代／【照顧男不難】照顧公共化…國家資源挹注 推動長照安排假

婦女新知基金會秘書長覃玉蓉指出，要改善「成為照顧者就是一種犧牲」的情況，最根本的方式是，照顧責任的公共化，透過政策，讓國家的角色進來，減輕照顧者負擔，而且這種國家資源的介入絕對不只是發錢，而是更多長照資源的布建。

在整體環境上，如果住宅、交通的無障礙設施可以做得更好，讓老人家能夠生活自理、可以安全的出門移動，即便有點動作緩慢或是行動不便也能出門採買、看展、旅行，不擔心跌倒，不需要完全依賴照顧者，社會就不太需要這麼多照顧者。

這幾年，婦女新知、家總及多個民間團體共同推動「長期照顧安排假」的修法，覃玉蓉說明，職場上的中年勞工多是「上有老下有小」的三明治世代，得擔負兒女及父母的照顧責任，在缺工的趨勢下，若要支持勞工能承擔長期照顧責任，又保有工作，就要有不同的思維，把勞工也同時視為照顧者，透過「長期照顧安排假」的制度設計，當家中長輩需要照顧時不需要離職，可以有時間盤點照顧資源、安排照顧計畫。民間團體提出的版本是，前三十天連續且完整的有薪假，讓照顧者集中心力做好照顧安排，以及後續一百五十天無薪的彈性運用假。