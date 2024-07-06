橘世代／【照顧男不難】男性照顧者新型態…自信暖男 懂得善用長照資源

長泰老學堂執行長林金立在第一線服務中，對於男性照顧者的增加非常有感，這五、六年來，詢問或是申請照顧資源而留下聯繫資料的，有愈來愈多是男性照顧者。他認為，男性照顧者增加的原因很多，但其中一個可能是，這些男性比傳統的照顧者更有自信，也更願意承認「我是男性照顧者」。

過去鄉村也有男性照顧者，他們多半是沒有遠走他鄉發展的兒子，擔負照顧老父母的責任，鄰里間常會形容，「這孩子較憨慢（無才能），但是跟老爸老媽比較親，緣分比較深。」但這幾年，林金立遇到的新進男性照顧者，樣貌和傳統的有些不同。

他們年約五、六十歲，學歷與知識水平不低，對資訊的接收程度也很高，會第一時間知道政府在長照推出的新福利與措施，社交能力也不錯。他們很大比率認為，照顧父母是孝道、是自己的責任，太太不願意照顧，他也不可能要已婚的姊妹回家照顧，就很自然接下照顧責任。

林金立有不少男性朋友，採都會、家鄉二地居的模式，運用長照資源照顧父母，平日在南部照顧，假日回到北部家裡與妻小相聚。這些男性都很會善用長照資源，讓照顧更省力。

新款男性照顧者也比傳統照顧者更願意轉化照顧知識，告訴別人可以怎麼做，以發揮正向影響力。

林金立舉例社區內的江先生為例。江先生是水電師傅，前幾年幾乎停掉工作照顧中風的媽媽，媽媽離世那年，江太太車禍導致無法自主行動，他接著擔起照顧太太的任務。後來太太好了，他卻不好了，他發現自己晚上失眠睡不著，出現身心狀況，情況愈來愈糟，只好去看醫生，經過一段時間服藥治療後痊癒。後來江先生成為親友間的「照顧達人」，常分享自身經驗告訴別人怎麼做，熱心引薦長照資源給親友。

每個家庭的照顧故事裡都有不足為外人道的心酸，男性又格外會「隱惡揚善」，獨自面對照顧裡的孤單與困境，林金立提醒，即便是看起來自信、游刃有餘的男性照顧者，需要時也要記得求助。