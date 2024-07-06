橘世代／【照顧男不難】男性照顧者 攀升逾4成5

【現況篇】家中長輩的照顧者，男性的比率比大家想像得更高，超過四成五。為何男性照顧者比率持續升高？他們面對什麼樣的困境與挑戰？新世代的男性照顧者，需要被看見。

六十歲的艾先生照顧失智母親多年，幾度心理過不去。他排行老么，中度身障大哥、在美國的二哥，在照顧這件事全都幫不上忙，失智照顧棘手且漫長，迫使他放下工作，導致太太不諒解分居。他總是想，「為什麼總是我？為什麼別人不用像我一樣照顧？」

葉先生因照顧提早退休，先是父親然後母親，歷時十五年，他說：「沒辦法，我是獨子。」他有三個姊妹，父母很早就將名下房產統統過戶給他，姊妹對於父母差別待遇而生的不平與不甘，都在父母需要照顧時爆發，名正言順從照顧責任中退場。

約30年前 男性只占1成

過去照顧工作被認為比較適合女性的「預設」已悄悄改變，像艾先生和葉先生這樣的男性照顧者，比想像得更多，根據衛福部「一一一年老人狀況調查報告」，主要家庭照顧者中，男性逾四成五，約有廿六萬五千多人。在同樣的「老人狀況調查報告」中，男性照顧者的比率在一○六年是近四成；民國九十六年，在國家調查尚未有「家庭照顧者」相關數據的年代，家庭照顧者關懷總會的調查發現，男性照顧者約三成；更早，大約卅年前，可以從一些小型的學術調查發現，那時的家庭照顧者，男性只有一成。

是什麼讓男性照顧者比率愈來愈高，幾乎等同於女性？家總秘書長陳景寧認為，女性的教育程度與經濟能力提升，對於要不要成為照顧者，愈來愈有選擇權。過去主要照顧者的排序是配偶、媳婦、女兒、兒子，如今變成配偶、兒子、女兒、媳婦；媳婦不再乖乖照顧，導致兒子得進場。在家總辦的男性照顧者支持團體中，就曾聽過參與者在一起抱怨取暖說，都是太太不願意照顧父母，自己才變得如此悲慘。

獨享資源 也得獨攬重責

陳景寧也提醒，父母要打破傳統重男輕女的觀念，不要把財產都留給兒子，有不少因為照顧父母而導致的手足失和、女兒退散，肇因都推到更早之前，父母把資源都留給兒子。兒子在獨享資源的同時，也獨攬了沉重的照顧責任。

她也觀察到，同是男性照顧者，兒子和先生面對的議題不同。

中年兒子成長於「男女有別、男主外女主內」的時代——在學校男生學工藝與軍訓，女生學家政與護理；回到家裡看著媽媽理所當然照顧年邁的爺爺奶奶，但如今，他的太太並不打算照顧他的父母，他硬著頭皮擔任照顧者，而這個角色卡住了正在起飛的人生發展，與婚姻與職涯對撞。

先生照顧者成長的環境更傳統，可能在攬下照顧責任時，又埋怨子女不孝。同時，年老的他正經歷生命中的所有失落，社會連結的、經濟的、親密關係的、健康的，在失落中感到辛苦的他，看另一半受病痛折磨格外難受，可能因自己承受不住，也可能因捨不得太太，最後用極端方式，發生照顧殺人憾事。

打破觀念 放下孝道迷思

傳統的社會文化框架，讓男性成為照顧者時遇到更多阻礙，陳景寧建議男性照顧者，第一步先放下「孝道」迷思，打破「一定要家人顧」的觀念，不必親力親為，尋找適合資源，將照顧責任交給專業，先照顧好自己，才有餘裕發展愛。