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免費3次心理諮商補助 有望擴增至44歲

聯合報／ 記者周佩怡李青縈／台北報導

年輕族群心理健康支持方案將於七月底滿周年，衛福部心理健康司研議針對國內最大宗的自殺族群「中壯年」，擴大為該方案補助對象，據悉年齡從原本卅歲延伸至四十四歲。國內專家對心健司的擴大方案樂觀其成。衛福部次長林靜儀表示，年輕族群心理健康支持方案獲好評，原就預計擴大適用族群，但詳細推展方向需經行政院同意。心健司預計於十九日正式宣布方案。

國內中壯年族群是最大宗自殺族群，據一一二年死因統計，自殺死亡人數為三八九八人，創近十四年新高，四十五歲到六十四歲占百分之卅五，為最多，其次為廿五歲到四十四歲，占百分之廿九點二，因青少年、青壯年因自殺死亡率上升，成為第一波補助對象。心健司研議下一波補助對象為中壯年族群，年齡延伸至四十四歲。

台灣精神醫學會理事長王仁邦指出，中壯年族群在職場上多擔任中階主管，夾在高層及下屬間，對內也面臨上有老下有小及婚姻壓力，心理支持方案應擴大到四十四歲，且前三次諮商屬心理檢傷，可增加簡式健康量表（BSRS-5）、自殺意念大於等於二分，或其他檢測判定的高風險者補助次數達六次，讓社安網接住更多人。

北市聯醫松德院區院長黃名琪表示，據悉，新方案會與年輕族群心理健康支持方案相同，採取最多三次諮商補助；台灣憂鬱症防治協會常務理事張家銘說，青中壯年自殺率增加，心健司擴大補助對象，不僅是經濟考量，更具社會性意義，盼透過政策鼓勵中壯年對外求助。

憂鬱症 林靜儀 衛福部

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