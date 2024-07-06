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金十字胃腸藥擬漲1成 安素每箱貴百元

聯合報／ 記者賴昀岫／台北報導
中華民國基層藥師協會理事長沈采穎指出，知名腸胃用藥品牌「金十字胃腸藥」等多款指示用藥，傳出下個月將調漲。圖／本報資料照片
中華民國基層藥師協會理事長沈采穎指出，知名腸胃用藥品牌「金十字胃腸藥」等多款指示用藥，傳出下個月將調漲。圖／本報資料照片

普拿疼本月起開出「漲價第一槍」調漲九到廿元，昨再傳出知名腸胃藥「金十字胃腸藥」下個月擬調漲，售價調升十到十五元，單瓶來到一五○元。特殊營養品「安素」因更換新配方，本月起改以新售價販售，每箱約增加一百元，售價逼近兩千元大關。下波研議調漲的指示藥品，還包含張國周強胃散、斯斯感冒膠囊等常備用藥。

中華民國基層藥師協會理事長沈采穎表示，金十字胃腸藥下月起擬調漲，漲幅預計達百分之八到十，目前售價約一三○元至一五○元，下月起可能增加十至十五元。而張國周強胃散也準備跟進調漲，其餘如斯斯感冒膠囊，也傳將調漲十至十五元。

藥師公會全聯會副發言人王明媛指出，金十字胃腸藥、張國周強胃散所屬藥廠都已啟動控貨機制，表示盤商後續叫貨會以「新價格」計價。

特殊營養品「安素」，因配方調整，本月起每箱調漲約一百元，葡勝納系列產品則沒有調整。

售價 感冒 普拿疼 沈采穎 調漲

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