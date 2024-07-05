「國民藏書家」分享愛書心路 笑稱：一天沒碰就不安

雖然書市每況愈下，愈來愈少人看書，但依然有愛書成痴的人持續買書、藏書。作家、資深藏書人高苦茶書寫「雖然是藏書病但沒關係」，分享愛書成痴的心路歷程，近期由允晨文化出版。

高苦茶本業為工程技師，酷嗜訪書、蒐書、藏書，詩人楊澤譽為「國民藏書家」。

高苦茶將「藏書」視為一種病，並戲稱自己是病友，他在書序中形容此病的各種症狀，如1天沒摸到書、3天沒逛書店、逛了書店沒買到書，心情就忐忑不安，終日惶惶，沒有安全感；看到想要的書，雙眼發直，稀哩呼嚕全部買下，也不管讀不讀得了，書架塞不塞得了，更不管信用卡刷不刷爆。

此外，對於夢寐以求的書，始終找不到，就會茶不思飯不想，在書店、網路逛來逛去，不知如何是好，越想它心裡越是隱隱發痛。

高苦茶形容這種「痛」是對書的愛情，病理上稱為「藏書病」，「書病難醫，但至少可以找人傾訴。本書就是一個『藏書病患者』，我，對病友的告白」。

本書分為4部分，「重啟人生的讀藏術」交代個人藏書史、失書記，歸納整理書的敵人及藏書家須具備的技術；「雖然是藏書病但沒關係」坦承與眾書的因緣，並擴大探討眾書作者與書的因緣。

「愛與淘書的日日夜夜」自白假藉家族旅遊機會，偷渡淘書之實，披掛旅遊文學的外皮，實為逛店尋書記錄；「我們與書的距離」，各篇都是書評書介，企圖拉近讀者與書的距離，使讀者依據評介去找書買書，製造更多病友。

高苦茶希望號召更多病友一起來愛書、買書、藏書，並向書神祈禱「賜給我們寧靜、勇氣與睿智」。

高苦茶本身亦為資深動漫御宅族、大眾類型電影愛好者、串流平台追劇粉，文字作品散見於台、港、中報章雜誌。著有「人間書話」、「禁斷惑星」等書 。