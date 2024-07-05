國泰醫院力推怡樂適療程 加速康復降40%併發症

動大刀心裡難免忐忑，健保署今年4月起針對台北區補助怡樂適療程（ERAS）用於3種重大手術，提供手術全期諮詢和服務。國泰醫院過去推動經驗發現，可降40%併發症、20%住院天數。

怡樂適療程（ERAS）又稱為術後加速康復，國泰醫院自2016年起在院內推動，為病人提供手術全期療程的諮詢和服務，迄今累計500多例個案，今天宣布成立怡樂適友善支持團體。

國泰醫怡樂適（ERAS）中心主任郭書麟會前接受媒體聯訪指出，ERAS療程以往主要用於開心、開胸以及開肚等傳統「重大手術」，這些病人最擔心的就是住院時間長、術後併發症風險等威脅。

郭書麟表示，當門診評估認為患者適合ERAS療程，就會由個案管理師介入並全程協助，除提供營養、運動等建議，甚至連身上帶著開刀傷口如何起身都事先演練，臨床數據顯示，可降低術後併發症風險40%、縮短住院時間20%。

郭書麟簡報指出，ERAS以病人為中心，且在實證醫學基礎下，一改許多傳統觀念，例如手術前一定要空腹、術後要排氣才能進食等，依患者需求規劃，減輕患者在手術過程中所面臨的各種不適。

有過2次手術經驗的王女士現身分享經驗，她在3年前被診斷出子宮內膜癌，須進行傳統開腹手術，但20多年前手術後因麻藥不斷嘔吐的痛苦經驗，讓她一度十分不安，所幸經醫療團隊建議接受怡樂適療程，術後第2天便可下床，儘管傷口約15公分，但疼痛感很低，也沒有發生之前嘔吐的現象，術後能吃能睡，身體恢復很快，也讓她能在短時間內進行下一階段化療及放療療程。

衛生福利部中央健康保險署從去年開始在東區開始ERAS補助計劃，給付膝關節置換手術項目；今年4月擴及台北區，補助大腸直腸手術、關節置換手術（膝關節、髖關節等）以及腰椎融合手術3項重大手術，病人年齡須在80歲以上。

郭書麟說，國泰醫院率先全台成立跨疾病科別的「怡樂適友善支持團體」，也將提供病人和家屬一個交流溝通的平台，協助他們面對重大手術消除疑慮、增強信心，以積極的心態迎接手術和康復。