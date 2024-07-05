最高獎金3萬元！減菸蒂創意徵稿活動已開跑 環境部籲各界參與

為讓菸蒂不落地，從源頭阻斷。環境部今天表示，首度辦理的「減菸蒂．淨環境．等你來+N」創意徵稿活動6月5日已開跑，8月5日截止，每件最高獎金新台幣3萬元，呼籲各界踴躍提出。

環境部發布新聞指出，已經開跑的「減菸蒂．淨環境．等你來+N」創意徵稿活動，鼓勵提出「菸蒂不落地」及「環境無菸蒂」的解方，總獎金20萬元，每件最高3萬元。

環境部說明，活動報名截止後，提案計畫的評審方式分為兩階段評審，第1階段為書面審查，由環境部組成工作小組審查提案資料的完整性，選出30件進入複審。

第2階段由30名提案簡報進行複審，於現場進行簡報與答詢，由環境部籌組的評審小組評審，最終複審出金、銀、銅獎各1名及佳作10名，可獲得新台幣5000至3萬元不等的獎金。通過初審的參賽作品，每案也將得到1萬點綠點。詳情請查閱報名簡章。

環境部補充，菸蒂雖小卻對環境造成巨大污染，研究顯示，1支菸蒂浸泡於1公升水所釋出的毒性，足以殺死水中50%魚類；112年全國香菸的銷售量達362億根，若有1/4菸蒂遭亂丟，每年將有超過90億根菸蒂流入環境，丟街道影響排水溝清潔，流入大海影響生態，菸蒂對環境的危害甚鉅。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康