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9大團體公開挺徵酒捐 國健署：暫無研議

中央社／ 台北5日電

百億癌症新藥基金財源難題，健保署拋出開徵酒捐，台灣公共衛生學會等9大團體聯合聲明挺酒捐，降低全民酒害，酒捐概念似菸捐。主管菸捐的國健署回應，尊重但暫無相關研議。

衛生福利部中央健康保險署長石崇良日前在「台灣癌症新藥基金永續論壇」提到，因癌症新藥基金是特種收入基金，需特別收入來源，「酒捐」可能是財源。據學者推估台灣酒品健康捐應徵金額達新台幣160億元，完全支持百億癌症新藥基金，甚至還有60億元優化健保財源穩定性。

台灣公共衛生學會、台灣外傷醫學會、台灣成癮學會台灣酒害防治協會、台灣酒精不耐症衞教協會、台灣精神流行病學會、台灣精神醫學會、台灣臨床心理學會與台灣酒駕防制社會關懷協會今天聯合發布聲明，表態支持酒捐，是「健康台灣」降低酒害極關鍵、有效策略。

9大團體聯合聲明稿提到，台灣去年酒品稅收約259億元，酒品健康危害帶來經濟損失高達534億元，遠遠超過酒品稅收的損失是全民買單。將酒捐與酒稅投入公共衛生、醫療、教育宣導與研究，已被許多國家採用，建議台灣規劃課徵酒品健康捐，可參考菸害防制經驗。

事實上，衛生福利部國民健康署的前身國民健康局早在2010年研擬10大酒害防制草案，重點之一就是課徵酒捐，規劃將酒捐用於中央與地方酒害防制、酒癮戒治與酒害受害者救助，及全民健康保險安全準備等。

國健署長吳昭軍今天下午接受媒體聯訪表示，10年前確實曾研議開徵酒捐，已經隔很久沒討論。理解暫時性支付癌症新藥的基金需另闢財源，尊重健保署提出以酒捐當作新財源的想法與方向，財政部管理酒類、酒癮戒治在心理健康司，國健署暫未接收到重啟酒捐討論指示、無相關研議。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

健保署 癌症新藥基金

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