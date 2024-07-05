H5N1風險評估提升 養牛、養雞業者也納入流感公費接種

美國H5N1禽流感疫情蔓延畜牧場，更是出現人類感染出現結膜炎等症狀。衛福部疾管署、農業部防檢署、獸醫研究所合作成立「人畜共通傳染病跨部會風險評估團隊」，將執行重要H5亞型禽流感病毒疫情風險評估。疾管署發言人曾淑慧表示，要將牛隻及羊隻飼養業者納入公費流感疫苗接種對象，將在今年10月生效，預計受惠6000人。

美國乳牛禽流感疫情在3月從德州開始，為高病原性禽流感H5N1的新病毒分支，已經在美國多州引發疫情，包括人類感染出現結膜炎及呼吸道症狀，其餘家貓、羊駝及羊隻也遭感染。

曾淑慧表示，原先評估H5N1（2.3.4.4b分支）亞型高病原性禽流感（HPAI）病毒綜合風險為「低至中」，今年最新提升至「中」。另，為因應美國乳牛場發生H5N1疫情，並加強我國新型A型流感疫情監測，疾管署修訂新型A型流感通報定義，新增「符合急性呼吸道感染或急性結膜炎，且有禽流感A（H5N1）動物疫情接觸史」條件，並自今年6月15日起實施。

考量過風險提升以及H5N1病毒變異更適應哺乳類動物，曾淑慧指出，除了豬、雞、鴨、鵝等業者1.6萬人外，今年擴大公費對象至養牛、養羊的牧場業者，新增受惠人數約各3000人。

人畜共通傳染病跨部會風險評估團隊表示，自2021年起，即有訂定「禽流感/新型A型流感風險評估作業流程」，進行重要禽流感病毒風險評估，並啟動相應的加強監測與整備措施。未來將延續團隊運作機制，及早啟動相關政策及風險評估，降低跨物種傳播對國人健康、產業及食品安全可能之衝擊。