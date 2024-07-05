9大團體挺開徵酒捐 國健署：目前沒有相關討論

賴清德總統承諾將設置百億規模癌藥基金，衛福部規畫三年內逐步在健保內編列預算，專用於癌症新藥暫時性支付，同時尋求癌症新藥基金財源，健保署擬開徵「酒捐」，今有九大團體力挺，不過現在有開徵菸捐的衛福部國健署表示，但目前沒有相關討論，「如果石（崇良）署長要，我們尊重」。

台灣公共衛生學會、台灣外傷醫學會、台灣成癮學會、台灣酒害防治協會、台灣酒精不耐症衞教協會、台灣精神流行病學會、台灣精神醫學會、台灣臨床心理學會和臺灣酒駕防制社會關懷協會等團體，今天共同發表聲明，開徵酒捐以降低酒害是極為關鍵且有效的策略，樂見政府推展酒捐。

九大團體指出，規畫課徵酒品健康捐，可參考台灣成功的菸害防制經驗，在2009年調高菸品健康捐後，菸銷售量與吸菸率在1年內皆下降約一成，估計有33萬人戒菸，每年節撙健保支出約10億元，尚未計入戒菸後個人健康與社會功能提升的益處。

聲明提到，許多實證研究證實，課徵酒捐或酒稅，可以降低酒害，降低酒稅則會帶來健康災難，芬蘭曾經把酒稅降低32%，結果每人每年平均飲酒量增加0.5升，3年後酒精性肝病變上升46%，酒精相關的死亡也上升31%。

針對是否開徵酒捐，國健署長吳昭軍表示，十幾年前曾經研議過，這麼多年來也沒有再討論過，「如果石署長要，我們尊重」，整體還是尊重健保的規畫，目前也尚未有相關指令。

吳昭軍說，如果要達成百億癌藥基金就要另闢財源，但酒類的主管機關是財政部、酒癮治療則歸心理健康司主管，但上一次研議時，跨單位都有各自法規，希望先從各自法規面落實酒害防治，後續再討論課稅的問題。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康