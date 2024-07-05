健保補助台北區3大手術加速康復 醫：助縮短候床時間

過去大腸直腸癌病人開刀前多被要求禁食，術後則需等待初次排氣後才可恢復飲食。不過，國泰醫院多年前開始推動「怡樂適療程」，從入院前即有營養師提供營養諮詢讓患者做好開刀準備，麻醉過程、術後復原等，也有專業團隊提供整合照護，國泰副院長李興中說，參與病人住院時間減少2成，有助緩解護理人力荒、醫院病床無法全開的問題。

國泰醫院怡樂適（ERAS）中心主任郭書麟說，怡樂適療程提供患者從門診、手術、住院至出院，約30天不間斷服務，以大腸直腸癌病人為例，過去病人開刀前多被要求空腹，但未考慮排刀時間，有時空腹長達16小時，這並不必要，也與實證醫學有落差，怡樂適療程讓病人在等待手術期間，適時補充飲品，維持血糖穩定、與體內水分平衡。

「過去大腸癌患者，術後多認為要排氣後再攝食，其實可以提前喝水無妨。」郭書麟說，參與怡樂適療程的患者，在術後即可開始服用營養補充品，並在手術隔天即開始下床活動，並接受呼吸訓練等，且及早拔除身上不必要管線，減少活動時的羈絆，患者恢復速度加快，原先一般需要住院14天，可縮短4、5日以上。

郭書麟也是台灣術後加速康復學會理事長，怡樂適團隊照顧病人付諸心力，但患者自費金額主要用於麻醉方式、微創手術等實際項目，醫療團隊並未獲得實質報酬，學會向健保署建議後，今年起健保台北區選定大腸直腸手術、膝關節／髖關節置換術、腰椎融合術三項手術量最高的術式，提供80歲以上患者接受怡樂適治療的補助。

郭書麟說，怡樂適療程除減少患者住院時間，經統計術後疲倦感亦減少20%，且尿管可提前30小時拔除，手術麻醉過程中疼痛感、噁心嘔吐情況均減少5成，術後併發症情況亦顯著減少，提升病人安全，健保費用支出獲得回報，是有價值的醫療。

李興中表示，近期台灣護理大缺工，有媒體點出，全台醫院開床率僅約6成，怡樂適療程減少病人住院天數，有助縮短病人等待住院床位的時間，也能紓解急診壅塞的問題，不過天下沒有白吃的午餐，政府必須思考是否投入經費，支持怡樂適療程繼續在台灣發展。

為幫助病人融入怡樂適療程，國泰醫院成立「怡樂適友善支持團體」，透過康復者分享經驗，提供仍在接受重大手術的病人支持與關懷。康復者程女士說，自己因卵巢腫瘤在國泰醫院手術，歷經長達8小時重大手術後，不到半天就恢復元氣，還在家族群組與家人開玩笑，部分周邊親友甚至沒發現自己動了這麼大的手術。

另一位康復者王女士表示，自己3年前被診斷子宮內膜癌，想起20多年前接受腹腔鏡手術後不斷嘔吐的經驗，十分害怕，在醫療團隊建議下使用怡樂適療程，術後疼痛感很低，嘔吐狀況也未發生，出院二周內胃口就恢復，能進入接下來的化療、放療療程。