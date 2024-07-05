消基會籲訂嬰兒米餅砷標準 食藥署：已規範原料

國內嬰幼兒可食米製品驗出17件總砷超過國際標準，消基會點出同以米食為主的新加坡及韓國對嬰兒米食品有限量標準，籲台灣跟進；食藥署回應已對原料米嚴格規範，即可把關成品。

消費者文教基金會曾於2020年在嬰幼兒米餅檢出含重金屬鎘，今年再度展開調查，從2月間於台北市及新北市的母嬰、嬰童用品專賣店、藥局、網路購物平台等販售通路，購得40件主要成分為米類產品，分別為國產28件、進口12件，進行重金屬鉛、鎘、砷及汞含量調查檢測。

消基會今天舉行記者會公布檢測結果，17件總砷超過新加坡限量標準，其中3件產地為韓國樣品，無機砷超過韓國限量標準。消基會董事長吳榮達說，台灣嬰幼兒可食米類成品無「砷」含量標準，建議跟進韓國、新加坡規範，避免有不符合當地規定商品，轉而進入台灣市場。

這次調查進口米餅、米菓、米棒等，發現有3件韓國產地的無機砷測試結果超過韓國的限量標準，目前國內沒有這類商品限量標準，建議消費者斟酌購買。消費者文教基金會檢驗長凌永健提醒，重金屬是不可承受之重，對嬰幼兒影響是一輩子，建議家長選擇完全未檢出重金屬產品。

「砷」的型態可分為有機砷和無機砷，有機砷毒性較低，大多存在於海產類食物；反之，長期攝取過量無機砷會累積在人體肝、腎及膽等器官，引起慢性砷中毒。國際癌症研究署（International Agency forResearch on Cancer）也證實無機砷對人類具有致癌性。

衛生福利部食品藥物管理署副署長林金富向媒體說明，台灣對於嬰幼兒可食米類製品的「無機砷」規範，是從源頭管理，規範原料米必須符合無機砷限量0.1 mg/kg才可生產；國外進口產品必須依法申報，進行邊境查驗，須提供原料米相關資料，把關台灣嬰幼兒食品安全。

這次消基會調查所有樣品皆未檢出汞；發現1件產品超過嬰幼兒穀物類輔助食品及嬰幼兒副食品中鉛限量標準，為「三立蔬菜味米餅」。

5件產品鎘超過限量標，分別為「展榮糙米麩（全素）」、「（郭老師）寶寶米餅-糙米（濁水米）」、「美好人生／稻鴨有機米餅（原味）」、「（玉山碾米）纖米條」及「（瀚克寶寶）紫米米餅」。

林金富表示，食藥署近期已啟動今年度國產嬰幼兒穀物類輔助食品及副食品製造業稽查專案，針對消費者保護團體今天公布市售嬰幼兒可食米類製品調查，所涉未符「食品安全衛生管理法」相關規定者，已由地方衛生機關進行查核，違規者衛生機關將即依法處辦。