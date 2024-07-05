AI奧斯卡 X 貴賓室奧斯卡雙強合作 AI虛擬人首現桃機

2023年曾獲年度企業25強的「數字王國」今日於桃園機場舉辦「旅者新境遇」記者會。「數字王國」並於記者會上宣布與環亞機場服務管理集團（以下簡稱環亞集團）合作成立合資公司，透過AI（虛擬人）技術重塑旅客智慧旅行體驗。活動除有數字王國執行長謝安、環亞集團創辦人兼執行長宋海西以東道主身份現身，並有桃園市市長張善政與桃園國際機場股份有限公司董事長楊偉甫成現場嘉賓、場面盛大。

擅長於視覺特效、虛擬人等領域的「數字王國」現今由執行長謝安掌舵，過往並以《鐵達尼號》曾獲奧斯卡金像獎「最佳視覺效果」，現今為世界前三大特效公司，共獲10座奧斯卡金獎肯定。1998年於香港成立的環亞集團，曾於2016至2024年連獲八次Skytrax世界航空大獎的「世界最佳獨立機場貴賓室」，堪稱Lounge（貴賓室）領域的奧斯卡成就。

桃園市長張善政致詞時表示，桃園原就是人工AI伺服器最大生產地，但現在桃園要將AI人工智慧運用推向更細緻面向，並盼望桃園以人工智慧引領世界風潮。記者會上，數字王國執行長謝安並驚喜帶來「神秘嘉賓」AI虛擬人鄧麗君，甚至讓虛擬人與宋海西即席發揮、對唱金曲《甜蜜蜜》搏得現場熱切回應，現場並為將在桃園機場二航廈環亞貴賓室提供服務的「虛擬人」Yumi首次曝光，並示範AI虛擬人對提升旅客便利、提供旅遊資訊的實際運用，別開生面。

記者會後並接續進行謝安與宋海西的兩人聯訪，其中謝安先分享過去製作好萊塢電影特效時，女性角色仍多帶有歐美印象，而完成虛擬人鄧麗君後、數字王國亦對亞洲女性擁有更精確的掌握，同時今日也是虛擬人鄧麗君之外、另一位全新打造的東方女性面孔虛擬人Yumi初次面對消費大眾。謝安盛讚與合作夥伴、環亞集團創辦人宋海西的意見相同，雙方未來將先考量膚色、種族、信仰、輪廓等特色後於全世界機場帶來不同的虛擬人角色，人數並以200位為設定、雄心壯志。

謝安也進一步提及，過去從拍攝電影《班傑明的奇幻旅程》後，數字王國已掃描大量好萊塢明星資訊，以確保明星在拍攝動作電影時的安全，又像是疫情期間的健康考量，目前數字王國已擁有豐富的虛擬人資料庫，未來並將進行版權授權洽談；而面對未來展望謝安也自信透露，過往的AI多以機器學習、生物學習為定位，希望以後AI虛擬人有機會擴展到像飯店、機場櫃檯，甚至大型百貨公司的資訊服務處、銀行接待，而今日環亞機場貴賓室的虛擬人Yumi現身僅是一次「起手式」，未來更有機會擴展運用至各行各業，透過AI虛擬人為生活帶來更多智慧體驗，潛力無窮、可能無限。

環亞集團創辦人兼執行長宋海西。記者吳致碩／攝影 現場並由謝安與宋海西一同為桃園市長張善政示範與虛擬人Yumi的智慧互動。記者吳致碩／攝影