403地震影響 國際郵輪停靠花蓮已取消6航次

花蓮4月3日發生芮氏規模7.2強震後，台灣港務公司花蓮分公司統計，原本今年預報有13航次國際郵輪到花蓮停靠，在強震後，到目前已有6航次國際郵輪取消靠泊。

台灣港務公司今天舉行例行記者會，花蓮港務分公司提到，原本今年預報有13航次國際郵輪到花蓮停靠，2月及3月共有4航次順利靠泊，4月3日強震後，到目前已有6航次取消，另外，10月及12月有3航次仍在觀望。

台灣港務公司行政副總經理盧展猷說，地震並未影響 花蓮港碼頭主結構，國際郵輪仍可正常靠泊，但著名景點太魯閣嚴重受損，影響國際郵輪靠泊意願。

花蓮港務分公司在地震後，為增加國際郵輪停靠意願，曾宣布4月25日起至12月31日，除原有優惠措施外，另外加碼免收國際郵輪停泊花蓮港的旅客服務費及港區清潔維護費，希望促進災後地方經濟，但效果並不佳。

台灣港務公司統計，今年基隆港預報停靠的國際郵輪有193航次，約為2019年疫情前297航次的65%；高雄港今年預報停靠的國際郵輪約有30航次，已超過2019年的29航次。