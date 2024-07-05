天熱躲室內等原因釀COVID-19夏季流行 醫籲打疫苗

COVID-19疫情掀夏季流行，醫師今天說，流行原因包括病毒突變迅速、病毒傳染時間改變、防疫管制放鬆、天熱躲在室內居多等，接種疫苗可有效降低重症跟死亡風險，籲打好打滿。

第6波Omicron疫情席捲全台，根據衛生福利部疾病管制署公布最新統計數據，6月25日至7月1日COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土確定病例（併發症）數，較前1週上升14%，創今年以來新高，但上升幅度較前2週趨緩；另外，上週新增64例死亡病例，較前1週上升，為第6波Omicron疫情以來新高。

疾管署發言人曾淑慧日前表示，數學模式推估，疫情將一路上升至7月中達高峰，屆時就診人次上看12萬，隨後會緩慢下降；至於何時可以脫離流行期，還要再持續監測。

針對這波COVID-19夏季流行，國泰醫院感染科主治醫師武定一今天告訴中央社記者，他認為是4大原因造成，包括病毒突變迅速、病毒傳染時間改變、防疫管制放鬆、天氣熱躲在室內居多等。

武定一指出，COVID-19突變迅速，之前感染過的人，身體免疫保護力通常只能維持幾個月時間，之後保護力就會開始下降，且現在民眾普遍接種疫苗比例較低，呼籲民眾還是要儘速接種疫苗。

他強調，接種疫苗目的是降低重症跟死亡風險，就算是其他如流感疫苗，打下去也不可能完全不會感染，但若因染疫演變成重症，對身體健康跟整體社會醫療負擔皆有影響；XBB疫苗是目前最新的COVID-19疫苗，也許跟不上病毒突變速度，減少重症跟死亡絕對還是有效。

武定一提到，其實從去年開始，不單是COVID-19，很多病毒的傳染時間改變了，比方說過去好發於秋冬季節的流感，去年夏天已出現過一波流行，至今流感沒有完全退場，病例數仍處在相對高峰，儘管比秋冬少，還是需要加以防範。

他說，這顯示在COVID-19疫情後，尤其隨COVID-19降級，病毒傳染的狀況就與以往不同，加上現行防疫管制措施也不若疫情期間嚴謹，包括戴口罩、個人衛生等都 沒那麼小心，連帶傳播速度跟比例上升。

而COVID-19重要傳染管道是人與人接觸。武定一表示，最近天氣炎熱，戶外活動大幅減少，多數人躲在室內吹冷氣，這跟秋冬天冷主要待在室內導致發生流感、腺病毒等流行的狀況類似，隨室內活動變多，互相傳染機會跟著增加。

根據疾管署統計，全國接種率11.55%，65歲以上第1劑及第2劑接種率分別為20.89%、1.97%，全國尚餘莫德納XBB疫苗約280.1萬劑、Novavax XBB疫苗約1.3萬劑。