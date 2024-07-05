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未來一周3地恐飆37度高溫 各地慎防午後較大雨勢

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
未來一周各地仍以高溫炎熱天氣為主，尤其大台北盆地、中南部近山區及花東縱谷有36至37度高溫機率。本報資料照
未來一周各地仍以高溫炎熱天氣為主，尤其大台北盆地、中南部近山區及花東縱谷有36至37度高溫機率。本報資料照

中央氣象署表示，未來一周各地仍以高溫炎熱天氣為主，尤其大台北盆地、中南部近山區及花東縱谷有36至37度高溫機率。雨勢方面，明天午後熱對流集中在嘉義以南及各地山區，南部及中部山區要留意局部大雨；下周日至周二天氣較不穩定，午後雨勢廣泛且較大，東南部、北部山區要留意局部大雨或豪雨。

氣象署預報員趙竑下午表示，明天天氣與今天類似，各地高溫炎熱，環境偏東南風，東南部及恆春半島整天有不定時零星雨，午後熱對流集中在嘉義以南及各地山區，南部及中部山區要留意局部大雨。

他表示，下周日至周二天氣較不穩定，上半天仍為晴到多雲，東南部及恆春半島整天有不定時陣雨，周日、周一午後雨勢廣泛且較大，西半部地區及各地山區有雷陣雨，東南部、北部山區有局部大雨或豪雨，另外，這兩天海峽水氣多，中部以北沿海清晨至上午有零星降雨。周二降雨稍微趨緩，午後以西半部地區及東半部山區降雨為主。

趙竑指出，下周三至周五環境轉西南風，周三在轉變過程中，各地仍為晴到多雲，午後中部以北、東北部、東半部及各地山區有雷陣雨，清晨至上午中南部平地也有降雨。周四、周五南部地區整天有不定時陣雨，其他地區以午後降雨為主。

溫度方面，他表示，未來一周高溫普遍為34至36度，大台北、中南部近山區及花東縱谷有36至37度高溫，明天南部地區高溫較廣泛；下周三至周五東南部要留意焚風。

嘉義 高溫

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