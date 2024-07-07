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六大產後憂鬱症狀排行 網籲若出現「這項」症狀盡快就醫！

聯合新聞網／ Social Lab社群實驗室
六大產後憂鬱症狀排行 網籲若出現「這項」症狀盡快就醫！ 圖片來源/unsplash
六大產後憂鬱症狀排行 網籲若出現「這項」症狀盡快就醫！ 圖片來源/unsplash


【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近半年內「產後憂鬱症狀」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的產後憂鬱症狀排行。

新生命的到來不僅是家庭中的一個重要時刻，也是女性生命中的一個重要轉折。然而，產後的生活並不總是如想像中那樣美好，一些新手媽媽在產後會面臨身體、心理和情感上的巨大挑戰，這些挑戰甚至可能導致產後憂鬱症的發生。究竟產後憂鬱可能會有哪些症狀呢？一起來看一下吧！

「容易有負面想法」恐是產後憂鬱症狀　「自我傷害」需及時就醫治療

▲ 網友熱議TOP6 產後憂鬱症狀 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖
▲ 網友熱議TOP6 產後憂鬱症狀 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近半年內網友針對「產後憂鬱症狀」相關話題的討論，可以發現「容易有負面想法」備受有相關經驗網友討論。

在網上時常有人分享自己產後會有負面想法的經驗，即有網友提到自己因為生產後「公婆堅持幫做月子」，導致許多糾紛及造成該網友情緒負擔及困擾，引起廣大網友們的共鳴，而對此也有網友建議若是負面想法長期無法排解，便可以考慮尋求專業的醫療建議，說道「至少自己要支持自己的身心靈狀態」，希望該名飽受情緒壓力的網友可以有個抒發壓力的管道。

另外「對生活失去動力」也是網友熱議的產後憂鬱的徵兆之一。就有網友曾發文表示「在成為媽媽之後失去屬於自己的興趣，把自己縮得好小好小，彷彿只剩下小孩沒有了自己的目標」，於社群中激起迴響。

不少媽媽們感同身受留言提到「覺得成為媽媽後好缺乏社交活動」，而也有許多網友打氣加油，並提供有效的建議如「當媽也不一定失去自由，可以慢慢找機會自己出門休息一下」、「找同是新手媽的朋友聊聊取暖，滿有用的」，表示可以透過尋找同溫層，或是適度休息讓身心放鬆。

此外，也有部分網友提到自己在產後常常會有想要傷害自己的念頭。例如，有患有嚴重產後憂鬱症的網友因為不堪壓力過大有自殺的念頭，甚至還表示自己「在想遺言的時候，就很怕死後就不能抱小孩」、「看到有人自殺的想法會感到共鳴」，引起網友急呼「做一下貝克抑鬱量表！」、「辛苦了！先去看醫生，幫幫自己」，建議該網友儘速就醫，避免遺憾發生。

產後憂鬱症是一項常常被忽略的議題，但這項症狀對新手媽媽和家庭的影響都不容小覷。只有提高對這一問題的認識，並提供及時的支持和治療，才能幫助媽媽們渡過難關，享受育兒的喜悅。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980


原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》


調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「產後憂鬱症狀」相關討論則數。

觀測期間：2023/12/01-2024/06/12，共六個月。

觀測來源：討論區、社群網站、部落格、新聞（排除抽獎文）

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產後憂鬱 社群

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