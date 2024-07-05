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失家兒長大了...化身自立Ｍentor 全台巡迴分享生命故事

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
中華育幼機構兒童關懷協會(CCSA)今舉辦CCSA自立Mentor全台誓師記者會，宣示將啟動全台巡迴分享之旅。記者葉冠妤/攝影
中華育幼機構兒童關懷協會(CCSA)今舉辦CCSA自立Mentor全台誓師記者會，宣示將啟動全台巡迴分享之旅。記者葉冠妤/攝影

中華育幼機構兒童關懷協會(CCSA)提供生活住宿、支持就學就業、心理諮商療育，陪伴失家兒迎向生命曙光，2015年起更邀集CCSA結案、穩定自立的青年擔任Mentor，在暑假期間前往各地育幼院、兒童之家、少年家園、矯正學校分享翻轉逆境的生命故事。今天三名Mentor穿上舉重國手郭婞淳親手書寫的「再撐一下」T恤，宣示將踏上全台巡迴之旅。

CCSA自立Mentor全台誓師今年邁入第九年，今天的誓師大會上，三位自立Mentor代表分享成長歷程。18歲的德福將成為大一新鮮人，他過去曾不斷逃家、輟學，國中時沒有穩定住所，時常借住里長或朋友家，也沒有穩定經濟收入，只好到處打工，高一一整年幾乎都在上班，很少到校。

德福回憶，當時已經在CCSA的姊姊把他接來，在社工跟以前寄養媽媽的幫助下，他才順利讀完高中，甚至在技職高中畢業典禮上獲得家長會長獎。他很感謝CCSA社工一路陪伴他努力讀書、升學。

同樣即將升上大一的郁涵，爸媽都是思覺失調症患者，從她有記憶以來，家裡一直有社工協助。郁涵說，她剛被轉介到CCSA時很沒自信，也找不到生命意義，參加團體時躲在角落、不敢講話，但透過自立方案的帶領，她慢慢找到自己的台風，為了成為CCSA弟弟妹妹們的榜樣，更促使她想努力成長，她很謝謝有CCSA讓她不再感到孤單。

現在是CCSA生活輔導員的余馨，幼年因家庭失能意外，只剩下一條手臂，更曾飽受家暴，因付不起房租來到CCSA自立宿舍，深深受到社工的影響，想成為助人者。她常鼓勵學弟妹們，即使遭遇很壞的事，也不代表人生從此絕望，只要接受自己的不足，坦然面對、加倍努力，一樣能創造美好人生。

中華育幼機構兒童關懷協會秘書長洪錦芳說，CCSA秉持「教育愛」、「把孩子養大、更要養好」的理念扶助失家兒，112年服務數百名青少年就養、就醫、就學、就業，經濟補助逾850萬元，唯需適切政策、預算與服務人力，以及社會大眾關注支持，為失家兒們點燃前行的光。

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