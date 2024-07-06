天氣熱身體更熱！出現這八大症狀恐是火氣上騰



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近3個月內「火氣大症狀」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的火氣大症狀聲量排行。

在中醫理論中，當體內的陰陽失衡、熱氣上升，導致身體「內熱」過多而無法正常排除時，便可能出現失眠、疲倦、嘴破等一系列不適症狀，也就是俗稱的「火氣大」；這些症狀不僅會影響日常生活品質，也可能是身體健康亮紅燈的警示，因此需要即時地調理和改善。

疲勞積累、火氣大易致「難以入眠」 網交流上火時「頭暈」改善方式

▲ 網友熱議八大火氣大症狀 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近三個月網路上關於「火氣大症狀」的討論，發現不少人都提到曾因火氣大而「難以入眠」。現代人生活步調快，日復一日的繁忙工作容易讓精神及情緒處於緊繃狀態，便有中醫師說明，在疲勞不斷積累之下，心理壓力及焦慮的情緒容易使「氣」的運行不順暢，進一步影響神經、內分泌系統而出現失眠。

有民眾就發文表示自己剛轉職，「工作壓力有點大，導致我睡眠品質很差，常常在床上翻來覆去，整個人很上火」，並問道「大家如何解決火氣大？」，引來網友熱心回覆「仙草茶、蘆筍汁、椰子汁」、「吃清淡一點比較重要」、「少吃油炸，不然就是吃中藥調理」等等，紛紛分享自己的降火撇步。

而「頭暈/頭痛」也是不少民眾火氣大時的常見困擾。便有醫師直言「當肝火上來時，容易導致高血壓、頭面發紅、頭痛」，點出失衡的飲食或情緒壓力都可能導致頭痛或暈眩；而網友也會在社群討論區中交流可以緩解此症狀的方式，例如「改善生活作息，適量攝取涼性食物」、「菊花茶、薄荷葉等草藥具有清熱解暑、舒緩頭暈和頭痛的功效」等，並提醒若不適症狀持續未改善，應及時就醫才能避免病症加重！

部分網友也提到，自己在火氣大時格外容易感到「疲倦、倦怠」，甚至因身體燥熱、夜晚難以入眠導致「早上連起床的力氣都沒有」；對此則有中醫師解釋，身體上火時不只會影響睡眠品質，體內的氣血運行也可能受阻，使身體各部位得不到足夠的氧氣和營養，從而感到疲倦無力。

另外，針對火氣大造成的「食慾不振」，網友則各自曬出自家的開胃食譜，像是「優格+水煮蛋+蜂蜜+蘋果，醃小黃瓜、涼拌木耳」、「香蕉燕麥乳清全部打一起喝掉」等等，推薦透過食用清爽的食物來提起胃口。

除了上述提及的症狀外，口乾舌燥、嘴破、口臭、長痘痘等等也都是相當常見的上火症狀，尤其夏季高溫和濕熱的氣候更容易誘發火氣，因此平時就要注意飲食的營養均衡，並保持良好規律作息、適時排解情緒壓力，切勿忽略了來自身體的警訊。



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「火氣大症狀」相關討論則數。

觀測期間：2024/03/04-2024/06/04，共三個月。

觀測來源：討論區、社群網站、部落格、新聞、Podcast評論（排除抽獎文）

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