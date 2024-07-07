快訊

一周數位爆報／4G吃到飽最低488！iPad舊機換購價更值錢 這些蘋果裝置「過時」將被放生

影／今年第2次相隔近4個月 萬丹泥火山深夜噴發

聽新聞
test
0:00 / 0:00

萬卷圖書帶著走！電子書閱讀器6項優缺點大評比

聯合新聞網／ Social Lab社群實驗室
萬卷圖書帶著走！電子書閱讀器6項優缺點大評比 圖片來源/unsplash
萬卷圖書帶著走！電子書閱讀器6項優缺點大評比 圖片來源/unsplash


【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近3個月內「電子書閱讀器」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的電子書閱讀器優缺點。

許多人都有閱讀的習慣，但又苦惱於紙本書籍占據家中太多存放空間、且外出攜帶不便，而「電子書閱讀器」或許便是此一情境下的最佳解方。然而，不少用戶也點出這種電子裝置具有部分限制，本次我們便針對相關討論進行觀測，一起來看看網友們對於電子書閱讀器的正反評價吧！

「彈性調整閱讀介面」網直呼用過回不去 「系統不穩定」恐影響閱讀品質

▲ 網友熱議電子書閱讀器6大優缺點 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖
▲ 網友熱議電子書閱讀器6大優缺點 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近3個月內網友針對「電子書閱讀器」相關話題的討論，可以發現其能夠「彈性調整閱讀介面」的特性受到不少讀者青睞。網友在分享電子書閱讀器的使用心得時，多會提及「閱讀時可以依照個人喜好去調整排版」，表示「喜歡它可以把字體放大縮小、更換字體、調整間距、轉換橫排直排，習慣這些功能之後，讀字小的紙本書，反而覺得更傷眼」，大讚是非常方便的功能，讓人「用過就回不去了」。

此外，電子書閱讀器「方便攜帶」的優點同樣受到熱議。就有網友說道「以前還在讀紙本書的時候，出門只能選一本帶不然會太重」，而在購入電子書閱讀器之後便不再受此限制，指出電子閱讀器就像個隨身攜帶的迷你圖書館「輕巧方便，在通勤搭車時拿出來閱讀都可以單手操作」，大幅提升在外閱讀的便利性，也不必糾結於該帶哪一本書出門，對於平時有選擇困難的人而言可說是一大福音。

另一方面，對於仍在糾結是否該入手電子書閱讀器的民眾而言，「價格」便是其中一項有力的勸退因素，有網友直言「一台閱讀器4、5千，換成書就可以買10幾本了」覺得不太划算，引來他人留言建議「一年讀至少10本書再買，不然高機率吃灰」。

而部分網友則是在購入電子書閱讀器後認為使用體驗不如預期，特別是「螢幕觸控不靈敏」使畫面卡頓、或者「殘影還很明顯要自己再按刷新」等「系統不穩定」的問題，皆是導致閱讀品質下降的因素。

對於是否購買電子書閱讀器，網友眾說紛紜，有人認為入手後可以增加自己的閱讀效率，但也有人依然偏好實體書籍，各位不妨多方參考網友意見與評價、仔細評比各廠牌產品，並將自身閱讀習慣納入考量，用最能讓自己享受閱讀樂趣的方式來看書吧！

原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》


調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「電子書閱讀器」相關討論則數。

觀測期間：2024/03/02-2024/06/02，共三個月。

觀測來源：討論區、社群網站、部落格、新聞、評論（排除抽獎文）

快使用全台最全面的網路聲量工具——OpView社群口碑資料庫，帶您輕鬆用大數據看時事，了解民意風向、網友喜好！

【熱門時事難掌握？超夯話題都在Social Lab社群實驗室】

花10秒鐘訂閱OpView電子報，從此話題、趨勢不漏接！


Social Scan 社群話題週報》：提供最新的熱門排行榜及熱門話題調查局，話題時事一把罩。

Social Watch 洞察報告》：每月兩期，內含深度產業分析、議題拆解等精彩內容等你來挖掘。

想看更多排名主題？快快許願告訴我們吧

提供題目► marketing@eland.com.tw

社群 電子書

延伸閱讀

農粉幣上路首日當機 農業部：流量過大現已排除

又1外資撤離中國 亞馬遜旗下Kindle電子書店終止服務

亞馬遜電子書店 撤出大陸

揮之不去的職場夢魘！盤點難以忍受的「職場霸凌行為」

相關新聞

0元買車…18歲就背11萬元債

民法成年年齡下修為十八歲，宜蘭十八歲蕭姓男子在車行建議下「○元買機車」，還在念高中三年級卻背上十一萬餘元貸款債務，家長跳...

剛轉大人不懂理財…18歲隨便簽下去 拖累一生

剛成年的年輕人先享樂、後背債的狀況屢見不鮮，理財專家指出，「轉大人」盡情享受成年滋味同時，也代表是一個完全行為能力人，要...

今起7天「極高溫」 吳德榮：天天大雷雨 慎防冰雹威脅

氣溫持續高溫炎熱，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，今天至周六台灣都在暖氣團內...

中斷15年 阿里山林鐵全線通車

國寶級嘉義阿里山林鐵因風災毀損中斷15年，經災後復建，昨天恢復全線通車，首班開往阿里山列車，上午10點從嘉義站發車，下午...

116條國道客運喊漲 票價暫不動

國道客運各項成本上漲，營運環境不佳，交通部今年五月核定調整運價漲幅上限後，已有十一家業者、一一六條國道客運路線申請調漲票...

胃食道逆流 5年增近9萬患者

「喝咖啡吃甜食，讓你胃食道逆流嗎？」這是民眾熟悉的廣告台詞，卻不與連年攀升的胃食道逆流患者有直接相關，根據衛福部統計，近...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。