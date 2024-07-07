萬卷圖書帶著走！電子書閱讀器6項優缺點大評比



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近3個月內「電子書閱讀器」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的電子書閱讀器優缺點。

許多人都有閱讀的習慣，但又苦惱於紙本書籍占據家中太多存放空間、且外出攜帶不便，而「電子書閱讀器」或許便是此一情境下的最佳解方。然而，不少用戶也點出這種電子裝置具有部分限制，本次我們便針對相關討論進行觀測，一起來看看網友們對於電子書閱讀器的正反評價吧！

「彈性調整閱讀介面」網直呼用過回不去 「系統不穩定」恐影響閱讀品質

▲ 網友熱議電子書閱讀器6大優缺點 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近3個月內網友針對「電子書閱讀器」相關話題的討論，可以發現其能夠「彈性調整閱讀介面」的特性受到不少讀者青睞。網友在分享電子書閱讀器的使用心得時，多會提及「閱讀時可以依照個人喜好去調整排版」，表示「喜歡它可以把字體放大縮小、更換字體、調整間距、轉換橫排直排，習慣這些功能之後，讀字小的紙本書，反而覺得更傷眼」，大讚是非常方便的功能，讓人「用過就回不去了」。

此外，電子書閱讀器「方便攜帶」的優點同樣受到熱議。就有網友說道「以前還在讀紙本書的時候，出門只能選一本帶不然會太重」，而在購入電子書閱讀器之後便不再受此限制，指出電子閱讀器就像個隨身攜帶的迷你圖書館「輕巧方便，在通勤搭車時拿出來閱讀都可以單手操作」，大幅提升在外閱讀的便利性，也不必糾結於該帶哪一本書出門，對於平時有選擇困難的人而言可說是一大福音。

另一方面，對於仍在糾結是否該入手電子書閱讀器的民眾而言，「價格」便是其中一項有力的勸退因素，有網友直言「一台閱讀器4、5千，換成書就可以買10幾本了」覺得不太划算，引來他人留言建議「一年讀至少10本書再買，不然高機率吃灰」。

而部分網友則是在購入電子書閱讀器後認為使用體驗不如預期，特別是「螢幕觸控不靈敏」使畫面卡頓、或者「殘影還很明顯要自己再按刷新」等「系統不穩定」的問題，皆是導致閱讀品質下降的因素。

對於是否購買電子書閱讀器，網友眾說紛紜，有人認為入手後可以增加自己的閱讀效率，但也有人依然偏好實體書籍，各位不妨多方參考網友意見與評價、仔細評比各廠牌產品，並將自身閱讀習慣納入考量，用最能讓自己享受閱讀樂趣的方式來看書吧！



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「電子書閱讀器」相關討論則數。

觀測期間：2024/03/02-2024/06/02，共三個月。

觀測來源：討論區、社群網站、部落格、新聞、評論（排除抽獎文）

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