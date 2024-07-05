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7縣市大雨特報下到晚上 1縣市大雷雨轟1小時

聯合報／ 記者周湘芸╱台北即時報導
中央氣象署針對南投等7縣市發布大雨特報，恐下到晚上。聯合報系資料照
中央氣象署針對南投等7縣市發布大雨特報，恐下到晚上。聯合報系資料照

午後雷雨來了，中央氣象署下午15時55分針對南投等7縣市發布大雨特報，恐下到晚上。

氣象署指出，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今日嘉義以南地區及南投、雲林山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方、落石、土石流及溪水暴漲。

大雨：南投縣山區、雲林縣山區、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、恆春半島。影響時間：下午至晚上。

此外，氣象署針對台南市發布大雷雨即時訊息，持續時間至17時15分；請慎防劇烈降雨、雷擊，溪(河)水暴漲，坍方、落石、土石流，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

氣象署並針對台南市後堀溪(千層岩瀑布)發布災防告警，持續時間至18時10分；此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並儘速遠離。遠離河川區域，勿從事溯溪、釣魚、戲水等活動，以策安全。

南投縣 嘉義 氣象署

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