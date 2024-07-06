一整天元氣滿滿！網議TOP6「提神方式」趕跑瞌睡蟲



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近3個月內「提神方式」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的提神方式聲量排行。

看著堆積如山的待辦事項，但身體卻感到疲憊、無精打采嗎？為了保持高效的工作和學習狀態，不少人會選擇特定的「提神方式」為自己充電，好保持最佳的精神狀態，但那些提神方法最受網友們的青睞呢？快來一起看網友們都是如何提神醒腦的吧！

網讚咖啡因飲品混搭效果佳 長途夜車配上音樂睡眼不惺忪

▲ 網議 TOP6提神方法 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近一年內網友針對「長針眼原因」的相關話題討論，可以發現最多網友提及的是「睡眠不足」。就有人曾分享自身經驗，表示常常因為失眠而長針眼，不少網友也留言提醒「一定要作息正常不要晚睡啊」，呼籲大家作息正常以避免長針眼。

而另一項備受網友討論的針眼原因是「過敏體質」，就有網友曾透露自己因為沒有打掃寢室，導致寢具上滋生了許多塵滿而長針眼，直呼是「因為塵蟎過敏的針眼人」。

此外「情緒影響」也是備受熱議的長針眼原因之一，在網上時常可以看到網友分享因為工作壓力大而長針眼，如就曾有人表示自己因為工作因素備感壓力，在過程中還因此「長了三次針眼」。

還有網友因為長期待業而感到焦慮，甚至影響到身體健康，出現「眼睛長針眼」的警訊，對此留言區也有熱心民眾建議可以透過熱敷眼睛的方式來舒緩針眼症狀，且對於放鬆心情、減緩情緒緊繃也有幫助。

另外也有不少網友覺得「用眼過度」是長針眼的原因之一，在網上就有醫師表示一般人因為長時間用眼如閱讀、盯著3C產品等，使眼睛過度疲勞，進而長針眼，或是有乾眼症等其他症狀，引起許多網友共鳴，紛紛分享自己因為「用眼過度，上班要用電腦」或是「出國過度勞累，內分泌失調」而長了針眼的經驗，提醒大家務必要讓眼睛適度休息。

眼睛是靈魂之窗，因此好好保護眼睛健身也是至關重要的一件事，若是你不慎長了針眼，記得還是要儘快就醫，讓專業醫師評估自己的狀況並且即時治療。



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「提神方式」相關討論則數。

觀測期間：2024/03/04-2024/06/04，共三個月。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格、Podcast評論（排除抽獎文）

快使用全台最全面的網路聲量工具——OpView社群口碑資料庫，帶您輕鬆用大數據看時事，了解民意風向、網友喜好！



【熱門時事難掌握？超夯話題都在Social Lab社群實驗室】

花10秒鐘訂閱OpView電子報，從此話題、趨勢不漏接！



《Social Scan 社群話題週報》：提供最新的熱門排行榜及熱門話題調查局，話題時事一把罩。

《Social Watch 洞察報告》：每月兩期，內含深度產業分析、議題拆解等精彩內容等你來挖掘。



想看更多排名主題？快快許願告訴我們吧

提供題目► marketing@eland.com.tw