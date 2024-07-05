台南第10例登革熱境外移入 6月曾赴東南亞旅遊
台南市政府衛生局今天公布台南市出現第10例登革熱境外移入病例，病患6月中旬曾赴東南亞旅遊，返國發病採血確診治療。
市府衛生局今天發布新聞稿指出，台南市第10例登革熱境外移入病例，病患是安平區38歲男子，6月中旬和家人前往東南亞旅遊，返國後6月28日出現發燒、肌肉痛等症狀，自行服用退燒藥未就醫，直至7月2日症狀仍未改善，才就醫採血確診。
衛生局獲報，立刻派人趕往病患居住地及活動地放置噴霧罐，周圍50公尺進行病媒蚊密度調查及衛教宣導，且展開環境巡檢及孳生源清除。
衛生局表示，近期東南亞登革熱疫情持續升溫，以印尼11萬9709例居冠，其次是馬來西亞7萬5296例；出國旅遊務必做好防疫措施，避免病媒蚊叮咬，返國後若出現疑似症狀，應儘速就醫通報。
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