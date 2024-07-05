AI結合大數據 健保擬推慢性病「算命」健康管理

預防慢性病作為「健康台灣」重要目標之一，健保署研擬結合AI（人工智慧）與健保大數據，透過健檢、病歷與家族病史預測罹病風險，加強生活型態管理，預計以糖尿病、高血脂優先分級。

總統賴清德有「健康台灣」願景，慢性病預防將是一大挑戰，據衛福部統計，國人死因6成與慢性病有關，健康台灣論壇提出「888計畫」，以8年將8成三高病患加入照護網、8成加入照護網者都接受生活習慣諮商，讓三高控制率達8成。

衛生福利部中央健康保險署長石崇良近日接受媒體「官我什麼事」節目專訪，他說，據統計，台灣65歲以上族群至少8成有一種慢性病。慢性病照護有3大重點，包含早期發現與介入慢性病與共病照護，再者是預防保健

，如疫苗與篩檢等，最後為自我照顧能力。

重塑台灣民眾對健康的想像與追求是關鍵，隨著AI算力時代來臨，預防保健老議題或許有機會找出新解方，石崇良提到，慢性病在日本被稱為「生活習慣病」，只要改變生活習慣，不僅可以獲得更好照顧成果，甚至扭轉疾病發生率，但疾病演進每階段風險不同、複雜度高。

石崇良規劃利用AI結合健保大數據，如個人生理檢查結果、過去診斷疾病就醫紀錄、家族病史等數據，替每個人疾病風險分級，同時預測病程惡化推估，如未來3到5年內中風、心肌梗塞機會，以利提升民眾病識感，更有動力改變生活習慣。

以台灣慢性病而言，糖尿病占最大宗，石崇良說，AI預測病程優先針對糖尿病患者，未來可能再加入高血脂、心臟病與腦血管疾病患者風險，最後希望將全民納入疾病風險發展預測模組，以利導入生活習慣諮詢、生活型態醫學，落實預防勝於治療。