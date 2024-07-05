消基會抽查40件嬰幼兒米製品 1件鉛超標、5件鎘超標

家長常購買市售米製品給孩子吃，許多嬰兒4個月就開始食用。消費者文教基金會隨機選購市售40件嬰幼兒米製品，結果顯示1件鉛含量超標、5件鎘含量超標，17件超過新加坡總砷含量標準。若長期食用可能對嬰幼兒的腦部與神經系統、腎臟骨骼等造成損害。

消基會4年前曾針對嬰幼兒米製品進行重金屬檢測，消基會指出，為了持續追蹤嬰幼兒米製品中的重金屬含量，特別是鉛、鎘、總砷及汞，今年2月於台北市及新北市的母嬰用品店、藥局及網路購物平台，隨機購得40件主要成分為米類的嬰幼兒食品，包括粥、燉飯、米糊、米餅等，其中28件為國產，12件為進口。

消基會表示，鉛對嬰幼兒的腦部發育及神經系統有嚴重影響。本次調查，有1件樣品鉛檢出量超過《食品中汙染物質及毒素衛生標準》中嬰幼兒穀物類輔助食品及嬰幼兒副食品中鉛限量標準，即三立蔬菜味米餅，檢出量超過我國限量標準0.050 mg/kg。

另外，長期攝入鎘會對腎臟和骨骼造成損害，本次檢測發現，有5件樣品鎘含量超標，包括：「展榮糙米麩（全素）」、16號「（郭老師）寶寶米餅-糙米（濁水米）」、19號「美好人生／稻鴨有機米餅（原味）」、25號「（玉山碾米）纖米條」及27號「（瀚克寶寶）紫米米餅」。

至於砷和汞方面，消基會表示，40件樣品的總砷含量均未超過我國標準，但有17件樣品超過新加坡標準0.1 mg/kg。此外，經進一步測試，發現部分樣品無機砷含量超過歐盟和南韓的標準。這次樣品均未檢出汞。

消基會表示，上述重金屬含量超標的樣品，若經主管機關認定不符合，可依照《食安法》限期改正，屆期不改正者，處新台幣3萬元以上300萬元以下罰鍰；情節重大者，並得命其歇業、停業一定期間、廢止登記。

另外，消基會本次調查進口米餅、米條、米菓、米棒等，發現有3件南韓產地的無機砷測試結果超過南韓的限量標準0.1 mg/kg（不含0.1 mg/kg），目前國內沒有該類商品的限量標準，建議消費者斟酌購買。

消基會表示，鄰近新加坡及南韓也是以米食為主的國家，相關製品目前已經有砷限量標準，本次40件總砷調查檢出量均小於《食品中汙染物質及毒素衛生標準》中相關限量標準，但若參考家新加坡限量規定，則有17件檢出超過0.1 mg/kg，建議研議是否跟進擬定標準。