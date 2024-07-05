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影／嬰幼兒可食米類製品 消基會查出部分重金屬超標

攝影中心／ 記者曾吉松／台北即時報導
今年再度於雙北通路購買米類製品，仍有多樣重金屬超標，而值得注意砷的含量，國內並無建立俱有健康保護的耐受量，相關機關應儘早訂定標準。記者曾吉松／攝影
今年再度於雙北通路購買米類製品，仍有多樣重金屬超標，而值得注意砷的含量，國內並無建立俱有健康保護的耐受量，相關機關應儘早訂定標準。記者曾吉松／攝影

嬰兒成長進入第4個月開始，父母會開始計畫讓孩子食用質地較柔軟的食物來訓練孩子的咀嚼和吞嚥能力，為日後離乳做準備。米類食物製作的食品，是許多嬰兒最早接觸的固體食物之一，但米類種植期問，重金屬累積量問題一直是消費者很重視的議題，尤其以嬰幼兒可食用的食品，更是受到許多身為父母的消費大眾所關心。

研究指出，嬰幼兒孩童更容易受到有毒重金屬的傷害，最不利的影響包括：貧血、腎毒性、發育和生殖毒性、較低智商和神經毒性作用。消基會在2020年間曾針對市售20件嬰幼兒可食米製品進行鉛、鎘及總砷的含量調查檢測，結果有 4 件樣品，鎘檢出量超過。今年再度於雙北通路購買米類製品，仍有多樣重金屬超標，而值得注意的砷含量，國內並無建立俱有健康保護的耐受量，相關機關應儘早訂定標準。

今年再度於雙北通路購買米類製品，仍有多樣重金屬超標，而值得注意砷的含量，國內並無建立俱有健康保護的耐受量，相關機關應儘早訂定標準。記者曾吉松／攝影
今年再度於雙北通路購買米類製品，仍有多樣重金屬超標，而值得注意砷的含量，國內並無建立俱有健康保護的耐受量，相關機關應儘早訂定標準。記者曾吉松／攝影

嬰兒 消費者 父母

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