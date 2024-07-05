港務公司推港工作業數位化 台中港8月先上線

台灣港務公司轄管台灣七大國際商港，港區內各種民生及工業管線密布且高度地下化，為強化便民服務及港區施工動態管理推動，將所轄港區水域港工作業、陸域港工作業及道路挖掘申請數位化，不僅能避免工程單位誤挖管線引發工安事件與廠商營收受損，也有助於防災應變管理，第一階段系統今年8月先於台中港上線。

港務公司表示，近年進出口貿易量持續擴張，加上配合國家綠能政策，大型風電業者等紛紛進駐港區開發建設。管線業者在接受港區廠商申請接用民生管線時，需辦理道路挖掘施工申請，除管線業者外，港區內廠商無論是建廠、增建或整改，都必須依據商港法申請港工作業許可才能施工。

港務公司指出，為提高港工作業申辦效率、有效管理圖資運用及強化防災應變，率先由台中港推動港工作業申請數位化建置，以加強流程控管、提升行政效率，將大幅降低用紙量達到節能減碳，並使港區工程更具體透明化。

港務公司表示，港工作業數位化申請系統規劃分2階段，第1階段以台中港為優先推動線上E化作業，預計於今年8月31日上線；第2階段推廣至其他國際商港，預計明年8月上線。系統將整合水域、陸域港工作業及道路挖掘申請、施工管理、圖資建置及道路保固維護等各階段作業，將提供從申請、發證、逾期管控、施工通報及巡查等E化服務。