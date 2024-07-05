快訊

籃球／痛批新聯盟制度沒考慮整體環境 前PLG執行長：別假裝扛大旗

正國會開鍘！違反派系重大決議 陳亭妃遭除名

港務公司推港工作業數位化 台中港8月先上線

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
台灣港務公司將所轄港區水域港工作業、陸域港工作業及道路挖掘申請數位化。圖／台灣港務公司提供
台灣港務公司將所轄港區水域港工作業、陸域港工作業及道路挖掘申請數位化。圖／台灣港務公司提供

台灣港務公司轄管台灣七大國際商港，港區內各種民生及工業管線密布且高度地下化，為強化便民服務及港區施工動態管理推動，將所轄港區水域港工作業、陸域港工作業及道路挖掘申請數位化，不僅能避免工程單位誤挖管線引發工安事件與廠商營收受損，也有助於防災應變管理，第一階段系統今年8月先於台中港上線。

港務公司表示，近年進出口貿易量持續擴張，加上配合國家綠能政策，大型風電業者等紛紛進駐港區開發建設。管線業者在接受港區廠商申請接用民生管線時，需辦理道路挖掘施工申請，除管線業者外，港區內廠商無論是建廠、增建或整改，都必須依據商港法申請港工作業許可才能施工。

港務公司指出，為提高港工作業申辦效率、有效管理圖資運用及強化防災應變，率先由台中港推動港工作業申請數位化建置，以加強流程控管、提升行政效率，將大幅降低用紙量達到節能減碳，並使港區工程更具體透明化。

港務公司表示，港工作業數位化申請系統規劃分2階段，第1階段以台中港為優先推動線上E化作業，預計於今年8月31日上線；第2階段推廣至其他國際商港，預計明年8月上線。系統將整合水域、陸域港工作業及道路挖掘申請、施工管理、圖資建置及道路保固維護等各階段作業，將提供從申請、發證、逾期管控、施工通報及巡查等E化服務。

工安

延伸閱讀

擔心去當志工要自付停車費 台中港區藝術中心：發折抵券免費停車

遠雄港加值廠房上梁 打造AI晶片產業聚落

「遠雄航空自由貿易港區」加值廠房H棟 今舉行新建工程上樑典禮

蘇澳港旅運中心啟用、日郵輪首航 李孟諺爆第3喜：國5車流變多

相關新聞

7縣市大雨特報下到晚上 1縣市大雷雨轟1小時

午後雷雨來了，中央氣象署下午15時55分針對南投等7縣市發布大雨特報，恐下到晚上。

獨／中年自殺人數最多...諮商補助將續辦 有望擴至44歲

年輕族群心理健康支持方案上路即將滿周年，台灣精神醫學會理事長、台灣精神科診所協會理事長王仁邦指出，超過7萬人使用該方案，...

消基會抽查40件嬰幼兒米製品 1件鉛超標、5件鎘超標

家長常購買市售米製品給孩子吃，許多嬰兒4個月就開始食用。消費者文教基金會隨機選購市售40件嬰幼兒米製品，結果顯示1件鉛含...

諮商補助不侷限青年 「三明治世代」有望享每年3次免費諮商

我國首次大規的補助心理諮商的「年輕族群心理健康支持方案」本月底將到期，衛福部將加碼投入，補助年齡層將擴大，補助實施方法跟...

三星大手筆！新摺疊機Galaxy Z Fold6「1元終身免費換電池」 網看規定：蛤？

三星（Samsung）台灣時間7月10日晚間9點將舉辦「Galaxy Unpacked 2024」發表會，摺疊手機 Galaxy Z Fold6 和Galaxy Z Flip6等三星產品將亮相，網路上也不斷外洩新款摺疊機相關資訊，日前又有網友發現，三星還祭出「1元終身免費換電池」，新手機也適用，引起熱議，但其他人眼尖發現，這個描述有些微妙。

影／嬰幼兒可食米類製品 消基會查出部分重金屬超標

嬰兒成長進入第4個月開始，父母會開始計畫讓孩子食用質地較柔軟的食物來訓練孩子的咀嚼和吞嚥能力，為日後離乳做準備。米類食物...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。