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買機票就能順便投保！星宇航空與富邦產險推一站式保險

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
星宇航空攜手富邦產險推出「一站式購足」投保服務。圖／星宇航空提供
星宇航空攜手富邦產險推出「一站式購足」投保服務。圖／星宇航空提供

金管會為鼓勵保險業創新發展，修正相關規範讓特定異業可與保險公司合作辦理創新型保險產品。星宇航空今宣布，與富邦產險聯手推出「一站式購足」投保服務，為全台首家可於官網購買旅遊平安保險的航空公司，大幅提升旅客投保便利性，為旅程增添保障。

星宇航空表示，與富邦產險聯手建立一站式保險購買系統，成為國內首家提供此服務的航空公司，凡購買星宇航空機票的旅客可透過官網「行程管理」選擇「網路投保旅平險」服務，導連至富邦產險官網為自己進行投保，旅客資料將由雙方進行串接，減少重複輸入的時間。

星宇航空指出，市面上旅遊保險產品眾多，旅客於線上進行旅遊投保時，需花大量的時間進行比較評估。藉由此次與富邦產險的合作，希望帶給旅客快速且便利的投保方式。

星宇航空表示，目前定期飛航洛杉磯、舊金山、河內、峴港、胡志明市、富國島、澳門、檳城、吉隆坡、曼谷、清邁、東京、大阪、福岡、札幌、沖繩、熊本、仙台、名古屋、函館、新加坡、宿霧、克拉克等共23個城市。此外，星宇航空機隊持續擴張，目前有13架A321neo、4架 A330neo 及5架 A350-900，共22架航機。

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