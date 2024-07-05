台文館邀文史工作者帶路 走讀鄭經東寧故事

300年多前鄭氏王朝在台灣留下驚濤駭浪的歷史與故事，國立台灣文學館4日舉辦「鄭經東寧故事與在地文學走讀」踩線團，邀文史工作者林建農導覽，帶民眾進行走讀之旅。

根據國立台灣文學館發布新聞稿，踩線團行程一路造訪擁有鄭成功樟木神像的鄭成功祖廟，考生們必訪、高懸「全台首學」匾額的台南孔廟，最後行經泮宮石坊，探訪府中街南側巷內的永華宮。

新聞稿指出，台文館近期推出「文學千層．故事連城：從17世紀開始的超時空之旅」特展，開展以來吸引許多民眾前來參觀，此次特展展出許多珍貴文物，包括向荷蘭萊頓大學圖書館商借的鄭經手稿「嗣封世子札致荷蘭出海王」；以及向台南市立博物館商借的小早川篤四郎油畫原作「熱蘭遮城晨景圖」、「普羅民遮城夕照圖」。

為了讓民眾更深入了解特展與在地的關係，台文館特別規畫相關走讀行程，7月20日、8月24日場次將解鎖更多景點。

此外，台文館還規劃多場講座，從音樂、戲劇、經濟、西拉雅文化、台灣世界語運動、歷史事件等多元視角，揭開台南400年的文化歷史。詳情可見https://reurl.cc/Ej5v40。