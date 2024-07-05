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台中藝術博覽會19日開幕 線上展廳8日起登場

中央社／ 台中5日電

2024台中藝術博覽會將於19日到21日展出，中華民國畫廊協會今天表示，今年特別建置專屬線上展廳，並將專刊數位化，於實體展正式開幕前透過線上網頁搶先參觀作品。

由社團法人中華民國畫廊協會主辦的2024台中藝術博覽會，將於19日到21日在台中日月千禧酒店展出，這屆藝博會匯集80個展間，集結67家台灣畫廊、9家海外畫廊及4個特展展位，其中有19家是首次參展的畫廊。

中華民國畫廊協會理事長陳菁螢在展前記者會中表示，台中藝術收藏的歷史由來已久，從史料中常見台中清水人士楊肇嘉贊助前輩藝術家的記載，顯見台中仕紳對於台灣藝術家的支持，目前在地許多建設公司也都是企業收藏典範，可見藝術收藏風氣承襲至今。

陳菁螢指出，因此今年台中藝博特別舉辦企業收藏特展及3場藝術講座，包括11日在國立台灣美術館舉行的「藝術的推動者─談藝術贊助」，20日在日月千禧酒店舉辦的「台灣藝術產業的黃金時代─90年代的畫廊發展與影響」、「城市美術館的文化經濟學」等。

台中市文化局副局長施純福表示，台中市文化局舉辦的「藝術新聲」提供青年藝術家進入市場的平台。今年更強化與台中在地畫廊的合作，結合市府新的文化政策，如綠美圖、大墩美展總獎金提高等，將台中打造為文化城。

畫廊協會說明，這屆台中藝博特別建置專屬線上展廳，並將專刊數位化，整合線上與線下，讓大家可以在線上觀看專刊時可連結到線上展廳，8日起到31日可於實體展開幕前先在線上網頁觀看作品。

此外，今年台中藝博還邀請在地企業龍寶建設、臻品藝術中心、陸府建設、陸府生活美學教育基金會、豐邑建設、豐藝館等舉辦「企業收藏展」，向大眾展示他們藝術珍藏，並分享藏品背後的故事與啟發。

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