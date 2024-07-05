影／環亞攜手數字王國 推全球首發貴賓室AI虛擬人服務

環亞集團與數字王國共同攜手推出貴賓室服務AI虛擬人，今天在桃園機場舉行發表會，數字王國及環亞集團推出的AI虛擬人客服服務為全世界首發，將運用在桃園機場的環亞機場貴賓室，環亞及數字王國將憑藉AI虛擬人技術帶給旅客嶄新的體驗。

這次發表會上迎來了虛擬人鄧麗君的驚喜亮相，她與數字王國執行長謝安及環亞集團創辦人宋海西的趣味互動，展示了AI人工智慧和AI虛擬人技術無縫融入消費場景時所激發的可能性，這一跨越時空界限的展演，使現場來賓對AI虛擬人及其技術跨域融合驚嘆不已。

桃園機場董事長楊偉甫表示數字王國與環亞集團合作推出的全新 AI 虛擬人客服服務，於桃園國際機場環亞貴賓室全球首發，這不僅大幅升級了旅客體驗，也讓桃園國際機場向智慧機場邁出了重要的一步。