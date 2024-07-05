聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／環亞攜手數字王國 推全球首發貴賓室AI虛擬人服務
環亞集團與數字王國共同攜手推出貴賓室服務AI虛擬人，今天在桃園機場舉行發表會，數字王國及環亞集團推出的AI虛擬人客服服務為全世界首發，將運用在桃園機場的環亞機場貴賓室，環亞及數字王國將憑藉AI虛擬人技術帶給旅客嶄新的體驗。
這次發表會上迎來了虛擬人鄧麗君的驚喜亮相，她與數字王國執行長謝安及環亞集團創辦人宋海西的趣味互動，展示了AI人工智慧和AI虛擬人技術無縫融入消費場景時所激發的可能性，這一跨越時空界限的展演，使現場來賓對AI虛擬人及其技術跨域融合驚嘆不已。
桃園機場董事長楊偉甫表示數字王國與環亞集團合作推出的全新 AI 虛擬人客服服務，於桃園國際機場環亞貴賓室全球首發，這不僅大幅升級了旅客體驗，也讓桃園國際機場向智慧機場邁出了重要的一步。
桃園市長張善政表示結合世界頂端技術人工智慧驅動的虛擬人用在桃園機場環亞貴賓室服務上，對於桃園市及桃園機場都是非常興奮的事情，桃園目前是全世界最大的人工智慧伺服器的生產基地，也是全台灣最大的資料中心的聚集地，桃園需要再往更細緻更軟性的服務邁進，希望桃園能夠成為人工智慧服務實驗的新基地，謝謝環亞及數字王國將桃園當成全世界人工智慧驅動虛擬人的首發地，希望能讓全世界的旅客都被新技術所驚艷。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言