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民團籲正視人工流產偏高 協助降低非自願墮胎

中央社／ 台北5日電

台灣面臨少子女化問題，台灣懷孕婦女關懷協會今天舉行記者會，呼籲政府正視台灣人工流產偏高問題，參考德國及新加坡的經驗，協助降低婦女非自願墮胎

台灣懷孕婦女關懷協會秘書長林朝興說，醫界推估，台灣每年約有30萬到50萬新生兒遭被墮胎命運，推估為台灣每年活產新生兒數的2到3倍，相對全球每年墮胎數約為活產數的1/3，台灣的墮胎明顯高出全球許多。

林朝興表示，政府應積極建立針對非預期懷孕婦女的諮商輔導系統，為懷孕期面臨掙扎的女性提供諮商，降低非預期懷孕婦女的非自願墮胎。

記者會也請德國獨立專業的非營利女性諮商服務機構Profemina International的專家凱特勒（Paula vonKetteler）分享經驗，她說，機構每年服務超過24萬名婦女，考慮選擇人工流產原因，包括伴侶關係問題、個人生涯因素、害怕超過負荷、孩子醫療、母親醫療、財務擔憂、外人壓力等。

凱特勒說，在缺乏幫助，困境無法解決下，懷孕婦女往往被迫選擇人工流產，但若能更積極協助非預期懷孕婦女面對困境，極有可能幫助她們依意願將孩子生下來，這是可在短時間內就提升生育率的有效措施，經機構協助後約65%選擇生下孩子，且事後沒有人後悔。

Safe Place是新加坡關懷非預期懷孕婦女的非營利組織，創辦人魏佩儀說，1985年時，新加坡墮胎人數有2萬多人，2022年已降至約6000人，Safe Place服務的對象以未婚少女居多，Safe Place有專業社工給予心理輔導，會提供經濟上的支持，有必要還提供住宿，就是希望已懷孕婦女可以將孩子生下來，若之後想要出養，也會給予必要協助。

林朝興說，行政院的「少子女化對策計畫」編列約新台幣1200億元，只要撥出5%，積極鼓勵及補助有需要的非預期懷孕女接受諮商輔導，若每年能減少1/10的墮胎，馬上就多出2萬到3萬名新生兒。

台灣懷孕婦女關懷協會也建議，建立人工流產通報機制，政府有效掌握人數，提出具體有效的對策。

墮胎 孕婦 懷孕

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