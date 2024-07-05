立委爆料昨夜尖峰備轉容量率低於5％ 台電回應了
台電供電再傳吃緊？民眾黨立委張啟楷5日指出，政府做圖卡宣稱日間電力備轉容率10％，夜尖備轉容量率7％，但昨天晚上7時20分，備轉容量率只剩4.92％，趨勢就像溜滑梯，「電不夠用」。台電回應表示，昨天夜尖峰最高負載發生於晚上6時5分，當時備轉容量率為6.85％，雖然不到7％，也接近7％，並未啟動需量競價措施調度供電，電力是足夠的。
台電備轉容量率燈號定義，備轉容量率若低於6％，就是「供電警戒」的橘燈，意義為「系統限電機率增加」，若立委爆料為真，則燈號是一度為警戒的橘燈。
根據台電7月用電需求預測，日尖峰瞬時負載最高將達4119萬瓩，全月日尖峰備轉容量率以保持10％，夜尖峰則以備轉容量率保持7％為目標。
台電發言人副總蔡志孟表示，4日日尖峰的備轉容量率在10％以上，夜尖峰最高負載是在晚上6時5分，負載約達3700萬瓩，備轉容量率為6.85％，雖然低於7％的目標，但也很接近7％，沒有差多少，台電判斷供電沒問題，因此沒有啟動任何需求面管理手段。
至於昨天晚上7時20分是否確實出現過不到5％的備轉容量率？蔡志孟表示，昨天晚上6時5分的用電高峰過後，負載就逐漸下降，但備轉容量率最低降到多少，則還要再查。
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