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南投台14線人止關路段施工 7/7起夜間管制6天

中央社／ 南投縣5日電

台14線73公里處人止關至74.5公里處仁愛橋路段，7月7日至12日辦理上邊坡消能式防護網維護及道路刨鋪，因路段狹窄，夜間11時至隔天清晨5時將封閉道路，凌晨2時放行1次。

省道台14線是通往仁愛鄉霧社、清境農場、合歡山主要道路，也是高山蔬果運輸要道，交通部公路局中區養護工程分局埔里工務段為提升邊坡安全及道路舒適度，7月7日至12日辦理台14線73公里處人止關至74.5公里處仁愛橋路段上邊坡消能式防護網維護及道路刨鋪。

中區養護工程分局指出，由於此路段道路狹窄，無法採「半半施工」，為維護用路人行車安全，施工期間夜間11時至隔天清晨5時封閉道路，凌晨2時會放行1次，請用路人耐心等候並聽從交管人員指揮通行，共同維護行車安全，施工造成不便請見諒。

埔里工務段表示，施工訊息請查詢公路局智慧化省道即時交通資訊系統（http://168.thb.gov.tw），或撥中區分局交控中心免費電話0800-001-822及公路局用路人服務中心免費電話0800-231-035查詢，或收聽路況廣播、注意沿線CMS電子資訊看板掌握最新路況。

埔里 清境農場

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