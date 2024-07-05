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廢漁網新生 新北回收重製成美美太陽眼鏡、手機架

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
為解決無法使用的廢棄漁網，新北市漁業處成立北部第一個廢棄漁網具回收中心。圖／新北市漁業處提供
為解決無法使用的廢棄漁網，新北市漁業處成立北部第一個廢棄漁網具回收中心。圖／新北市漁業處提供

民眾淨灘時都會撿到許多海廢甚至是廢棄漁網，為解決無法使用的廢棄漁網，新北市漁業處成立北部第一個廢棄漁網具回收中心，目前已回收112公噸的廢棄漁網，甚至還可以做成太陽眼鏡等物品，回收率達4成，除了維護環境，累計減少92.3公噸碳排放量。

漁業處在2020年成立北部第一個廢棄漁網具回收中心，委由淡水區漁會協助處理回收廢漁網，至今年6月底統計，共112公噸廢棄漁網，其中可回收再利用部分，由回收業者製成塑膠原粒，再販賣給產品生產公司，以便後續製成太陽眼鏡、手機架等產品，回收率達4成。

此外，在新北13處漁港設置「海洋廢棄物暫置區」，方便漁民放置廢棄漁網及海洋廢棄物，有助於減少廢棄漁網流失於海中，達成源頭減量的效果，也持續在新北市海域礁區清除覆網，至今已清除35公噸，降低覆網造成的幽靈捕撈與衝擊海洋環境。

漁會坦言，推動初期，漁民都不太適應，覺得很麻煩，原本都是自己拿去垃圾場處理，推動新制度後，不但要自行拿到回收中心前，還要先整理乾淨，不能夾雜垃圾，不然志工難處理，甚至還要漁網「實名制」，標記是哪位漁民使用。但時間一久，漁民也認同「要保護環境才能讓產業永續發展」的理念，認同回收機制，主動將需汰換的廢棄漁網整理好，再交由回收中心集中處理。

對於回收率僅四成，漁業處坦言，由於取得的廢棄漁網狀態不一，需透過回收中心進行整理，去除漁網本身的浮具及漁網中夾雜的異物，故無法完全回收，未來將持續向海保署爭取提高補助經費以提升處理量能，並與海保署海廢再生聯盟共同媒合相關加工業者，開發新的產品。

新北市漁業處表示，目前已回收112公噸的廢棄漁網，甚至還可以做成太陽眼鏡等物品。圖／新北市漁業處提供
新北市漁業處表示，目前已回收112公噸的廢棄漁網，甚至還可以做成太陽眼鏡等物品。圖／新北市漁業處提供
為方便回收廢棄漁網，漁業處要求漁民要整理乾淨，還要實施實名制。圖／新北市漁業處提供
為方便回收廢棄漁網，漁業處要求漁民要整理乾淨，還要實施實名制。圖／新北市漁業處提供
漁業處在2020年成立北部第一個廢棄漁網具回收中心，委由淡水區漁會協助處理回收廢漁網。圖／新北市漁業處提供
漁業處在2020年成立北部第一個廢棄漁網具回收中心，委由淡水區漁會協助處理回收廢漁網。圖／新北市漁業處提供

廢棄物 漁民

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