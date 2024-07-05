60歲阿北「射精疼痛出血」2原因導致 最終治療方式曝光

一名60歲男性因血尿、血精、射精疼痛、尿道疼痛等症狀，加上長期排尿不順的困擾，就醫檢查才發現是輕微攝護腺肥大及攝護腺鈣化結石，先前也做過藥物治療、低能量體外震波等處置，但仍復發，最終經雷射攝護腺手術，刮除攝護腺，同時取出結石，終於擺脫這些不舒服。

泌尿科醫師呂謹亨，日前在臉書粉專「泌尿科呂謹亨醫師 - 大亨醫師」分享，收治一名60歲男性患者的故事。這名老先生因為射精時會疼痛、出血等症狀，同時伴隨血尿、會陰部疼痛，以及長期排尿不順、小便較細較慢，要用力才解得出來等，經超音波檢查，發現他有輕微攝護腺肥大及攝護腺鈣化結石的情形，尿流速檢查結果，小便速度確實也比較慢。

呂謹亨說，一般以這種攝護腺大小，可以先吃藥控制；不想吃藥或吃藥會頭暈不舒服的病人，可以考慮攝護腺水蒸氣消融術，或攝護腺拉提術等新式微創的攝護腺手術，解決攝護腺肥大的問題，但老先生嚴重的攝護腺鈣化結石症狀，是一個重要的影響因子。

老先生自述目前比較嚴重的是常常血尿、血精、射精疼痛、尿道疼痛等問題，且之前接受過藥物治療、低能量體外震波，雖有暫時緩解，但過了一段時間又會再度發作，呂謹亨指出，患者最後決定接受雷射攝護腺手術，刮除攝護腺，同時取出結石，徹底解決這些惱人的症狀，也改善排尿。

呂謹亨表示，雷射攝護腺手術與新式攝護顯手術比較，可能有逆行性射精、性功能相關及其他的副作用，但是病人表示，目前比較沒有性生活，不用擔心這方面的問題。

呂謹亨說，攝護腺鈣化（Prostatic calcification）是男性常見的疾病，大約75%的中年男性，都會碰到這個問題，常伴隨慢性攝護腺炎、骨盆腔疼痛症候群等病症，可能的症狀如：陰莖根部或遠端尿道，不舒服有異物感，下腹部、會陰部、陰莖或陰囊脹痛、射精疼痛、血精，甚至性功能障礙及精液檢驗值異常等。

至於攝護腺結石，或者攝護腺鈣化形成的原因可分為以下4種：

※攝護腺慢性發炎

※攝護腺管路阻塞

※解尿不順，尿液逆流

※攝護腺肥大

患者如果沒有症狀，只要觀察就好，不需要有特別的治療，但如果結石合併嚴重下泌尿道症狀，可以考慮藥物治療或低能量震波治療，如果成效都不好，則可考慮攝護腺刮除手術，因為攝護腺結石導致下泌尿道症狀的主因，還是來自於鈣化結石導致攝護腺尿道的壓迫造成。