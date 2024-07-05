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台8線中橫公路東段增1時段放行 方便運送農產

中央社／ 花蓮縣5日電

台8線中橫公路東段震後搶修，因邊坡穩定性低及搶修工程需要，採白天管制放行、夜間封閉，為方便農產物資運送，7月起增加上午10時放行1次時間，每天共4次放行。

公路局東區養護工程分局太魯閣工務段指出，中橫公路東段於4月8日搶通後，邊坡仍不穩定，餘震及午後降雨容易有落石，現階段採分階段管制放行，視復建工程逐步放寬。

太魯閣工務段指出，經與大天祥地區住民、業者溝通，考量民生、農產及經濟物資運送需求，調整台8線大禹嶺至太魯閣口路段（110.1k~184.5k）交管措施。

大禹嶺至天祥路段（110.1k~167.7k），不分平、假日，每天上午7時至下午4時30分，沿線災修工區視施工需要採機動管制，下午4時至30分至晚間6時30分只出不進，夜間封閉管制。

天祥至太魯閣口（167.7k~184.5k），不分平、假日每天放行調整放寬為4時段，上午7時至8時、上午10時放行1次、中午12時至下午1時、下午4時30分至5時30分，下午5時30分至6時30分只出不進，夜間封閉管制。

太魯閣口至長春隧道路段維持分流措施，西行往天祥方向，砂卡礑隧道－西拉岸隧道－長春隧道－天祥；東行往花蓮方向，台8線－長春隧道－太魯閣口－往花蓮。

太魯閣工務段指出，每天管制放行前，搶修團隊會進行朝巡並排除路面障礙，不排除有延後或暫停放行，呼籲用路人遵守現場人員引導。

中橫公路 太魯閣 花蓮

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