環盟反對核電延役 批童子賢「好比謠言中心」

和碩集團董事長董子賢的挺核言論，近日頻躍上新聞媒體版面。台灣環境保護聯盟今上午召開記者會批評童子賢言論充斥假消息，根本是謠言中心，刻意誤導國人。環盟說，老舊核電廠興建之初並未做過詳實的地質調查、環境影響評估，安全性完全不符標準，若執意延役，等於是枉顧全國人民生命財產安全。

國民黨將在立院會期結束力拚通過核電廠延役相關修法，台灣環境保護聯盟創會會長施信民指出，核安會原訂期限，都是依循國際核能安全監管機構的時間要求，任意修改法條，忽視核能安全的基本時間需求，可能會對全國人民的生命和財產安全構成嚴重危險。

施信民說，要讓已經運轉40年的核電廠延役，必須克服安全上的問題，當初核一、核二、核三興建都沒有做過詳實的地質調查、環境影響評估，以現在資料來看，安全性完全不符合，目前為止也未針對斷層存在事實做出抗震係數相關工作，311日本福島核災後，對於複合式災害因應的相關安全程度提升、設施建置也未完成，他認為主張核電廠延役的人，不是無知、就是漠視人民生命。

對於童子賢希望台灣綠能、核能各占30%，施民信說，根據2023年數據，核三廠發電量占5.7%，若以總發電量不變為前提，核電占比要達到30%，代表最少要5.3個核三廠2個機組，「這是不可行的童話」，童子賢必須認清事實，以及人民對台灣能源安全、自主低碳的期待。

台灣環境保護聯盟副會長廖彬良則說，「核電便宜」是長期刻意操縱、玩弄數字的假象，在台電官網上公告核電成本每度只有1.5元，但它從來都沒有告訴民眾核廢料處理的成本是多少？事實上，加上核廢料處理的成本後，核電是非常昂貴的，核電成本可能高達每度5元、6元以上，甚至可能到10元，且核電延役還須面對高階、低階核廢料處置及選址的難題。核廢料遺害環境與子孫數十萬年，舊的核廢料無法處理，如何對下一代負責？

台灣環境保護聯盟學術委員召集人吳明全也批評童子賢的言論錯誤百出，令眾人譁然的，「不是他的擁核立場，而是其引用數據都是假數據，好比謠言中心，誤導國人」。

吳明全說，童子賢稱全球綠電都無法達到高占比，他認為黃金比例應是綠電、核電各3成，火力發電4成，但2023年底全球綠電平均已經突破3成，國際能源總署也預估2025年將達3成3，台灣綠電量僅2成，落後國際許多，應拚命趕上國際才對。

吳明全說，童子賢宣稱為產業發聲，但核能並不屬於國際供應鏈承諾RE100定義的再生能源，台灣用電大戶台積電等都已經加入RE100，光電和風電等再生能源才是台積電等產業需要的綠電。台灣不缺電，缺的是綠電，打著產業用核電的理由，都是騙人的，也跟世界貿易實況完全抵觸。

環盟會長葉國樑引用謝志誠教授所述：明知「地底有斷層」、「地表有核廢」卻執意老舊核電廠延役，無良立委不顧國人身家風險，繼續增產核廢債留子孫。