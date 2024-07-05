延續原民文化、加強氣候韌性 看見為小米保種的人們

走進台東縣達仁鄉土坂部落的「Talem卡路風工坊」，宛如進入一座「小米寶庫」。數十種品系、近百把小米束堆在地板、掛在牆上：有常用在祭儀中的遠古小米（vuluvulung）、顏色烏黑的黑熊小米（cumacumai）、以及尾端如鮮花綻放的花朵小米（dljangaljangaw-djuwadjuway）等等。

黃、黑、紅、橘的小米們一字排開，讓人目不暇給。

空氣中還聞得到一股淡淡的清香，有「活性」、能發芽的小米種子才會散發香氣。「小米在呼吸！」農業部種苗改良繁殖場副研究員羅英妃興奮地說。

這場在工坊舉行的小米展覽，由排灣族獵人藍保．卡路風（Langpaw Kaljuvung）規劃，展現今年大竹高溪流域的小米種植成果。展覽中掛出十幾張小米種植者的照片，幾乎都是上了年紀的部落長輩，最年輕的是47歲的藍保。「土坂部落還有在種小米的，應該就剩這些人了。」藍保說。

從復耕到保種 啟動搶救小米大作戰

原來，眼前的小米們看似豐饒，卻得來不易。

小米過去是原住民部落主食，全台小米種植面積在民國50年曾高達6,000公頃、超過兩百多種品系。但部落的小米大多種在坡地上，機械化不易，需要大量人力投入。隨著農村勞動力老化，據農糧署統計，去（2023）年全台小米栽種面積為67.9公頃，僅全盛期的百分之一，許多珍貴的種原也因此流失。

為了復育小米，慈心有機農業發展基金會（以下簡稱慈心基金會）2015年起承接行政院國發會的「花東六級產業計畫」，走訪花東地區共30個原民部落，希望促進小米生產、加工、販售，提升小米農產品的經濟價值。

但許多部落老人家年紀大，早就不再下田耕種小米。當保種團隊來向長輩們蒐集小米種子，他們興沖沖地拿出「壓箱寶」，結果種子放在倉庫多年，活性大降。重新播種後，不僅發芽率低，病蟲害也特別嚴重。

慈心基金會趕緊找農業部種苗改良繁殖場（以下簡稱種苗改良場）合作。負責小米種原保存的羅英妃說，要讓完全失去活性的小米起死回生很難；但透過病原檢測、設置合適生長環境等步驟，有機會讓發芽率低的小米種子健康生長。

慈心基金會和種苗改良場目前共蒐集到141種小米品系，其中117種可順利發芽。保種機制也建立起來：80%的優良種子會返回部落種植，剩下20%則會留在種苗場冰存。冷藏有助於維持小米活性，若部落因故遺失種原，還能到種苗改良場拿種子，延續小米品系的生命。

種苗改良場場長張定霖說，不同的小米之間易雜交、基因歧異度高，有助於適應極端氣候，「小米的韌性大於其他的作物。從2,000公尺的高山，到蘭嶼的鹽分地，都有小米的存在。」這正是各界關注小米保種的關鍵。聯合國也把2023年訂為國際小米年，推廣小米耐旱、具氣候適應能力的特性。

小米基因歧異度高，連資深的保種農民都認證。「我種小米的時候，總是會出來一、兩個看起來不一樣的小米。」來自台東縣金峰鄉嘉蘭部落、人稱「歐媽媽」的歐春香說，她今年收的小米又多出一個新品種。歐媽媽受訪時，還沒幫這個新小米取名，但她命名一向隨性。例如：前幾年有株新小米叫Naruwan，就是取自她的名字Ruwan。

早在慈心基金會投入小米保種前，歐春香手上就有20多種小米，是部落公認的「保種大戶」。多年來，她細心地把田地分成多塊，每一小塊地都種一點小米，好讓各品系的種子保持活性。

「我做保種，是為了思念父母。」歐春香說。她是出生於屏東霧台神山部落的魯凱族，從小備受疼愛，「我是公主啊！我有八個哥哥，小時候都背我，不讓我走路。」憶起童年，今年71歲的歐春香宛如少女，笑得眼睛都瞇起來。

歐春香自承結婚前「沒在做事」。嫁到台東嘉蘭部落的排灣族頭目家後，父母會從屏東過來幫忙帶孩子，並手把手教她怎麼種小米。「我一直種、一直種（小米），就不會忘記父母的愛。」歐春香說。小米收成後，除了保留部分種子，歐春香會把小米做成吉拿富（cinavu）和阿粨（A Bai），在婚喪喜慶場合和眾人分享。

珍視耆老智慧 長照和保種擦出新火花

許多部落長者都跟歐春香一樣，對小米有深厚感情。慈心基金會透過保種農民葉玉花引薦，進入部落的長照據點文化健康站（以下簡稱「文健站」）訪調長輩耕作小米的經驗。葉玉花是正興文健站的成員，她觀察到老人家們一開始都不好意思分享，但話匣子打開後，小米種植技巧和人生故事一起娓娓道來。

葉玉花說，慈心基金會為了促進小米多樣性，請文健站的長者協助種植不同品系的小米。「七月初，他們就要收小米。」葉玉花說，「自己身體力行種、又可以看到不同品種的小米，長輩們很開心。」

交流讓資深小米達人不只傳承經驗，還能獲得新知。長輩過去習慣挑選結穗最飽滿的小米來播種，但種苗改良場的工作人員跳出來說，漂亮的種子無法避開病蟲害，教長輩們用攝氏55度到57度的水浸泡種子；小米「溫湯」後就能更快出芽，縮短螞蟻攻擊種子的時間。

小米入校園 既是食農教育也是動保教育

有了種子、耆老經驗，保種拼圖還缺一塊：孩子們認識小米嗎？

慈心基金會執行長蘇慕容說，慈心基金會在花東深耕九年，一步步建立起小米保種體系，但很多人家中不種小米，又受飲食西化影響，部落的孩子們對小米很陌生。「會有小朋友說小米是阿嬤在吃的，我才不吃。」蘇慕容說。

今年起，慈心基金會走進中小學校園，推展一系列小米食農教育。慈心基金會募集13家企業贊助，向部落採購560公斤的小米，讓12所學校、兩個文健站的營養午餐可以吃到小米飯。在一些學校，學生也有機會親自種小米。

台東縣金峰鄉新興國小有塊約一百平方公尺的小米田，由總務主任杜文祥打理。杜文祥說，種小米是「跟小鳥之間的戰爭」。部落裡流傳一句話「小米種十分，三分給小鳥，七分給自己」，當他在暑假返校日帶學生收成，小米早就被鳥兒吃個精光，人類零分。

早年部落會用竹夾發出聲響趕鳥，後來又在小米四周鋪網擋鳥。「那種網子孔洞比較大，很多鳥的頭會被網子卡住，我小時候常常幫忙收鳥屍。」杜文祥說，「其實蠻殘忍的。」過去新興國小也沒有使用舊式防鳥網。

慈心基金會今年協助鋪設新型防鳥網，孔洞從三公分縮小至1.5公分，「小鳥還是可以吃網子邊的小米，但小米也可以好好生長。讓孩子終於看到，原來小米可以長得比我高。」杜文祥笑著說。

「保種」不只是保存種子，也是保留文化的根

保種農民也會入校上課，讓孩子們了解小米與部落文化的關聯。藍保就是其中一位農民老師。藍保提到，對土坂部落的排灣族人來說，生活習慣及歲時祭儀都配合著小米農事和山林植物進行。例如無患子樹落果是開墾耕地的時間、烏皮九芎花期結束前小米要播種完畢、九芎樹冒出葉苞時小米得疏苗了……等等。

藍保是土坂部落少數還在種小米的青壯世代，他的家族屬於部落三大頭目的家臣之一，負責小米祭儀。「7月12日是小米入倉祭，新舊小米會交接，就像漢人的新年。」藍保說，「我們沒有種小米的話，祭儀就斷了，這一年就好像沒有過年一樣，很奇怪」。

對藍保來說，「保種」不只是保存種子，還是保留文化的根。但隨著部落耆老年齡漸長，他得跟時間賽跑。除了在校園、在工坊推廣小米知識，藍保也勤於跟部落長輩交換小米種子。