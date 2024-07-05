「最難訂私廚」喜相逢麵館遭檢舉 北市衛生局稽查抓缺失
北市內湖的喜相逢麵館被譽為全台最難訂私廚之一，上月廣達董事長林百里更邀請黃仁勳到此用餐，不過該店卻被爆料逃漏稅。台北市衛生局今表示，4月底前往現場已無營業事實，6月上旬再度稽查，業者稱有提供私人餐飲服務，並在場查有多項衛生缺失，已限改完成；至於未開發票及營業登記，已移請相關單位。
衛生局今指出，4月29日前往現場，但現場無營業事實，6月7日再稽查，業者表示仍有提供私人餐飲服務，現場查有未能提供健康檢查報告及冰箱食材未覆蓋等衛生缺失事項，已開立限期改善通知單，令業者限期改善，衛生局6月28日複查，業者皆已改善完成衛生缺失事項。
衛生局說，另有關未開發票及營業登記部分，屬北市稅捐稽徵處、財政部台北國稅局及本市商業處權管，衛生局局已將全案移請相關機關依權責辦理。
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