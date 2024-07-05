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暑假腸病毒還在流行！醫曝：7成病童感染 防重症大魔王

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中兒科醫師施勝桓（左）說，腸病毒增溫，家長帶幼兒到診所接種疫苗預防。圖／施勝桓提供
台中兒科醫師施勝桓（左）說，腸病毒增溫，家長帶幼兒到診所接種疫苗預防。圖／施勝桓提供

疾管署資料顯示，腸病毒已超過4年沒大流行，暑假到了，腸病毒疫情仍處流行期，衛福部台中醫院小兒感染科醫師徐浩庭發現，近一個月，就醫病童七成感染腸病毒，主要症狀是喉嚨痛、手腳有水泡，患者中1/3是手足口症；還有一家三兄弟都染腸病毒，一歲的弟弟整個喉嚨破洞，住院治療5天康復出院。

小兒科醫師施勝桓說，門診也碰到1家5口趁暑假出國旅遊，全都感染腸病毒引起手足口病；暑假家庭群聚、南來北往出國旅遊為感染主因，最近很多家長擔心孩子感染素有「重症大魔王」之稱的腸病毒71型，會帶家中兩個月到6歲的幼兒前來施打腸病毒疫苗，6歲以上的兒童根據兒童感染症協會的建議，可以跟醫生討論以後決定是否要施打。

徐浩庭說明，根據衛福部統計，腸病毒約每3至4年大流行一次，但2019年大流行後，因為新冠疫情防疫措施，至今超過4年沒有大流行，但今年從3月增加，要提高警覺可能會有大流行；預防濕洗手，戴口罩，環境用漂白水消毒。

疾管署最新監測資料顯示，上周腸病毒門急診人數為1萬9341人，較前一周1萬9233些微成長，疫情仍居高不下；其中，台中腸病毒門急診就診3430人次，與前一周3518人次相當。

台中市衛生局建議，腸病毒疫情仍處於流行期，提醒家長及幼兒照顧者，暑假期間仍請持續提醒小朋友常常以肥皂正確勤洗手、加強居家環境清消，維護幼兒健康。

徐浩庭指出，一家一歲、2歲和7歲三兄弟同時感染腸病毒就診，其中一歲弟弟因為高燒、食慾不振就醫，到院時猛流口水，一檢查原來整個喉嚨破洞，痛到男童不但不敢喝奶吃、東西，連口水都不敢吞，醫療團隊擔心男童不進食脫水，收治住院，經疼痛控制與靜脈營養輸液，住院3天後可正常進食，住院5天康復出院。

徐浩庭指出，腸病毒型別多元，目前除了腸病毒71型可以接種預防，提醒家有幼童家長，無論是否曾染腸病毒，可接種疫苗預防併發重症；另家長如發現孩子高燒不退，合併出現嘔吐、嗜睡、肌抽躍等重症前兆症狀，應立即送醫。

台中兒科醫師施勝桓觀察，近期門診腸病毒病，多以咽峽炎表現。圖／施勝桓提供
台中兒科醫師施勝桓觀察，近期門診腸病毒病，多以咽峽炎表現。圖／施勝桓提供
台中兒科醫師施勝桓觀察，近期門診腸病毒病，也有以手足口症表現。圖／施勝桓提供
台中兒科醫師施勝桓觀察，近期門診腸病毒病，也有以手足口症表現。圖／施勝桓提供
醫師徐浩庭發現，近一個月，就醫病童七成感染腸病毒，主要症狀是喉嚨痛、手腳有水泡，患者中1/3是手足口症。記者趙容萱／攝影
醫師徐浩庭發現，近一個月，就醫病童七成感染腸病毒，主要症狀是喉嚨痛、手腳有水泡，患者中1/3是手足口症。記者趙容萱／攝影

出國旅遊 疫情 腸病毒

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