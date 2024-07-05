民團：台灣墮胎數相對於活產數約為全球6倍 提3大建議

台灣的出生育連年下降，相對高的墮胎率是一大隱憂，以人工流產人次加上RU486使用量，2011年衛福部統計平均每年約有23萬人次墮胎，是推估活產新生兒人數的2倍左右，民團指出，台灣墮胎數相對於活產數約為全球6到9倍，政府應透過懷孕婦女生產基金、建立人工流產通報機制及設置懷孕婦女個案管理師等，正視非預期懷孕婦女人工流產議題。

台灣懷孕婦女關懷協會秘書長林朝興說，少子化是現在台灣所面臨的一大問題，依照官方統計數據，健保人工流產人次加上口服墮胎藥「RU486」的使用量，2011年衛福部統計平均每年約有23萬人次墮胎，2023年台灣共13萬5571新生兒誕生，推估為活產新生兒數2倍左右。

林朝興並指出，相對全球每年新生1億3300萬孩子，推估墮胎數4400萬，墮胎數約為活產數三分之一，台灣墮胎數相對於活產數約為全球6到9倍，明顯高出全球統計許多，檢視賴清德總統上任提出「健康台灣」政策，卻漏了對非預期懷孕婦女的關懷，應積極建立針對非預期懷孕婦女的諮商輔導系統，才能有效協助台灣非預期懷孕婦女，降低婦女非自願墮胎，有效提升台灣生育率。

德國Pro Femina協會是一個獨立、專業的非營利女性諮商服務機構，每年服務人數超過24萬名婦女，在回報受助結果的服務個案中，約65%選擇生下孩子。

數位諮商部副主任/國際關係主管Paula von Ketteler說，選擇人工流產原因「伴侶關係問題」占37%、「個人生涯因素」占30％、「害怕超過負荷」15％、「孩子醫療原因」5％、「母親醫療原因」4％，「財務擔憂」6％、「來自外人壓力」2％、「性侵害」1％等，在缺乏幫助、困境無法解決下被迫選擇人工流產，對婦女身心健康產生不利影響。

社團法人台灣懷孕婦女關懷協會理事長謝文彬指出，台灣應建立非預期懷孕婦女人工流產諮商輔導機制，包含鼓勵及補助有需要的非預期懷孕婦女接受諮商輔導，並對提供服務的機關團體及執行人員提供獎勵措施。

另外，謝文彬建議，可從行政院「少子女化對策計畫」經費預算中，提撥部分經費成立「懷孕婦女生產基金」，提供特別補助或是一定金額的無息貸款，給在財務上遭遇困難的孕婦，且不限非預期懷孕者，讓她們安心生下孩子，而不是因為財務問題被迫選擇人工流產。

謝文彬說，許多縣市都推出凍卵補助，但資源也該放在已懷孕族群，可從部分縣市開始試辦，林朝興指出，以搶救少子女化對策1200億預算來看，也許只要5%、60億的經費，就能支持這些希望生下孩子，卻又無力撫養的懷孕婦女，如產下孩子後，也能協助進行出養等。

為掌握實際的人工流產人數，林朝興建議，應在考量個資保護下，建立人工流產的通報機制，如德國、英國及新加坡等國均有類似通報機制，目前我國因為沒有此通報機制的法源依據，難以掌握其人數、分布情形及實際所遭遇的狀況，使得政府無法針對此一族群提出具體有效的對策。

新加坡Safe Place創辦人魏佩儀指出，很多人認為墮胎事青少年議題，但根據統計，當地有許多已婚婦女做出這樣的選擇，除了個人自主考量外，很多是因為生活因素、懷孕時間點、工作壓力、已有幾名孩子，難以負荷第三個孩子，應該要有相關通報數據，了解國家現況、問題等，進而改善高墮胎率的狀況。

衛福部國健署婦幼健康組長林宇旋說，在婦產科醫學會協助下，目前針對人工流產，已有訂定參考指引，包含生下孩子後的出養、寄養等，以及選擇人工流產的照顧等，針對懷孕階段個案管理，近年已有逐步推動高風險孕產兒追蹤關懷計畫，也會協助轉介社會福利與相關資源。

謝文彬認為，高風險、未成年懷孕，本來就是醫療要關注的對象，但從人民的角度來看，希望一懷孕就給予補助，並配有個案管理師；立委王正旭表示，台灣婦產科醫學學會長年呼籲，我國婦女一旦懷孕即應有「個案管理師」，予以陪伴，全程施以衛教，關懷，且接受其諮詢，政府並給付營養補助及獎勵金，直到孕期終止。