暑假才開始放4天 201人次熱傷害就醫

據衛生福利部統計，1日到4日熱傷害就診總計201人次，衛福部國民健康署提醒民眾謹記防中暑小撇步「保持涼爽、多喝白開水、提高警覺」，避免中午時段外出，並適當使用防曬產品。

國健署呼籲民眾減少暴露在危險炎熱環境中，包括高溫悶熱的戶外、空氣不流通的室內及密閉車內，而常見熱傷害包括熱痙攣、熱衰竭或中暑等，以中暑最嚴重，如果處理不當，會導致器官衰竭，最嚴重可能死亡。

國健署表示，預防熱傷害，首先保持涼爽，穿著以淺色、透氣材質衣服為主，嬰幼兒衣著不建議過多包覆；室內空間應保持涼爽通風，外出時儘量避免陽光直射，可帶手持式電扇、遮陽帽、抗UV衣服或外套或選用適合防曬用品。

國健署說，要適時適量補充水分，避免瞬間大量補充水分或冰水，且不以含糖飲料取代，最重要是隨時留心；外出時留意氣象資訊，避免上午10時到下午2時外出，如果搭車或開車，下車時務必確實檢查孩童是否已下車，避免將孩子留置車內。

國健署表示，一旦體溫升高、皮膚乾熱變紅、心跳加速，嚴重時出現無法流汗、頭痛、頭暈、噁心或嘔吐，甚至神智混亂、抽筋或昏迷等症狀，務必迅速離開高溫環境、設法降低體溫如鬆脫衣物、用水擦身體或搧風等，可提供添加少許鹽的冷開水或電解質飲料，並以最快速度就醫。