大台北、南部今爆熱 周日冷心低壓接近、午後雷陣雨將轉劇烈

未來1周仍是高溫炎熱的天氣，中央氣象署預報員趙竑表示，今天各地普遍33至35度左右，局部地區來到36度以上高溫，出現的區域會隨著環境的風場改變。未來1周兩個重點，要注意高溫，特別是大台北盆地、花東縱谷、中南部近山區和河谷，可能溫度會比較高，一定要做好防範，以及午後雷陣雨發展比較明顯的狀況。

趙竑表示，台灣附近沒有什麼雲量，今天太陽加熱明顯，各地高溫來到33至35度，主要原因是太平洋高壓勢力今明兩天比較強盛，午後雷陣雨也會發展得比較不明顯，不過南部地區中午過後仍要留意降雨狀況。

高溫部分，趙竑表示，今天因為太平洋高壓比較強勢，太陽加熱效率會比較好，普遍高溫來到33至35度左右。今天高溫比較明顯地方、36度以上區域，包括大台北地區、中南部近山區和河谷地帶，特別是台南、高雄高溫的範圍會比較廣一點。今天外出要注意防曬、多補充水分，預防熱傷害。

趙竑表示，今天到下周二環境風場偏南風到東南風，主要高溫好發區域以中南部近山區為主，此外，大台北也會有比較高的溫度出現。下周三、周四轉為偏西南風，除了中南部還是有36度以上高溫，台東地區屬於背風側，東南部可能有背風沉降造成的焚風。

未來1周天氣分為3個部分，趙竑表示，今天、明天太平洋高壓勢力比較強盛，除了迎風面的東南部、恆春半島偶爾有零星飄雨，其他地區晴朗穩定、午後雷陣雨，特別要注意南部地區、中部山區、比較靠近桃竹苗的山區可能有午後雷陣雨好發狀況，尤其南部可能降雨較為廣泛、局部大雨。

趙竑表示，周日到下周二這3天，環境變得更加不穩定，午後雷陣雨更加明顯。整個西半部地區、東半部地區，都可能有午後雷陣雨發展，且降雨的範圍和強度都會比今明兩天來得明顯。下周三、周四環境轉為西南風，中南部地區可能有不定時局部陣雨，上午、清晨中部以北的沿海地區也可能有零星飄雨機會，其他各地以午後雷陣雨為主。