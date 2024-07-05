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最美曙光不是叫假的！台東4K即時影像完整記錄

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東太麻里華源曙光觀景台4K即時影像，連續幾天完整記錄曙光美景，彌補迎曙光活動連槓24年「等無曙光」的遺憾。圖／擷取自曙光觀景台4K即時影像
台東太麻里華源曙光觀景台4K即時影像，連續幾天完整記錄曙光美景，彌補迎曙光活動連槓24年「等無曙光」的遺憾。圖／擷取自曙光觀景台4K即時影像

台東太麻里迎曙光活動連槓24年「等無曙光」，縣府為彌補民眾遺憾，去年在華源曙光觀景台設置高解析4K即時影像，這幾天天氣好到不行，讓網友上線追光，果然不失所望，接連看到完整曙光，直呼「過癮，全台最美曙光不是叫假的！」

縣府指出，去年設置的華源曙光觀景台即時影像，可180度轉動及鏡頭拉近功能，不僅看到整個海灣沙灘全景，還能到南迴鐵路列車經過，就連綠島也清晰可見；天氣好時，一定能看到完整曙光，夏季甚至天天迎曙光，且線上觀賞即可。

太麻里鄉曙光園區自2000年舉辦千喜年迎曙光後，成為全台家喻戶曉的迎曙光熱門景點，被譽為「全台最美曙光」或「曙光的故鄉」，鄉公所每年都會舉辦跨年迎曙光系列活動，但因天候關係自2000年後，就未再出現曙光，讓許多民眾失望。

這幾天網路社團流傳幾張絕美的曙光照，網友追問下，原來是來自華源曙光觀景台設置高解析4K即時影像，讓網友上線追光，尤其這幾天天氣相當穩定，接連看到完整曙光，讓這支即時影像熱絡起來，只要清晨4點一到，追光族就上線迎曙光。

「全台最美曙光不是叫假的！」何姓網友說，花錢訂閱這個即時影像頻道很值得，曙光太美了，很難想像這是在台灣，會一直看下去，期待太陽從海平面露臉。另網友Steven說，從天文曙光、海航曙光到民用曙光，這支影像一次完整看個夠。

縣府表示，全縣目前共9處設置4K即時影像，包括南橫啞口、池上伯朗大道、金樽、金崙大橋、多良車站、華源曙光觀景台、鹿野高台、杉原灣及富岡漁港等，累計已有36萬人次上線觀看，訂閱數也達5萬5千用戶。

華源曙光觀景台4K即時影像從天文曙光、海航曙光到民用曙光，這支影像一次完整看個夠。圖／擷取自曙光觀景台4K即時影像
華源曙光觀景台4K即時影像從天文曙光、海航曙光到民用曙光，這支影像一次完整看個夠。圖／擷取自曙光觀景台4K即時影像
這幾天台東天氣好到不行，讓線上網友接連看到完整曙光。圖／擷取自曙光觀景台4K即時影像
這幾天台東天氣好到不行，讓線上網友接連看到完整曙光。圖／擷取自曙光觀景台4K即時影像

即時影像 迎曙光

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