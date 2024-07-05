越南返台航班擦撞越機場燈柱 長榮航空：滑行意外碰觸

根據越南媒體報導，長榮航空3日一架從越南胡志明市飛往台北的航班，起飛前「誤滑」進停機坪，撞壞新山一國際機場燈柱，飛機左翼也因此凹陷。對此，長榮航空表示，航機於地面滑行時左翼前緣意外碰觸燈柱，基於安全考量需要進行檢修，事發原因尚待相關單位進一步調查。

長榮航空說明，長榮航空3日一架777-300ER客機執行胡志明市-桃園BR396飛航任務，原預定當地時間下午3點55分起飛，因航機於地面滑行時左翼前緣意外碰觸燈柱，基於安全考量需要進行檢修，事發原因尚待相關單位進一步調查。

長榮航空表示，當日晚上已調派一架同機型班機前往胡志明市將旅客接回，在等待期間安排旅客前往飯店休息並提供晚餐供旅客使用，長榮航空對於此次異常耽誤旅客行程，深感抱歉。