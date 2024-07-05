失智症名醫體驗夾娃娃 讚「心、手、腦一起活動的好工具」
77歲嘉市府退休教育處科員陳榮哲，參與市府防衰老「樂齡勇壯城」培訓，投注金錢花時間練成夾娃娃達人，受聘嘉市樂齡學習中心講師，日前邀請同年的失智症名醫、大林慈濟醫院失智症中心主任曹汶龍，首次體驗抓娃娃，他說，的確可以讓老人家活動夾娃娃，是心、手、腦一起活動的好工具。
曹汶龍說，國川美妙基金會執行長陳榮哲，最近研究如何讓老人家走出來到社區去活動，發覺夾娃娃機是能夠吸引老人家的工具之一，花了1年多的時間研究夾娃娃機的功能，夾娃娃如同原始時代打獵，要有技巧還要專心還有不怕挫折；每次夾娃娃時用心跟專注會讓他熱血沸騰甚至會出一身汗。
曹汶龍表示，能夠心跳加快、熱血沸騰，就能促進老人家腦細胞的活化，可以改善記憶力；昨天我看到好幾家父母親帶著孩子玩一家人同樂，也有男女朋友一起玩，很輕鬆愉快的場合，改善我對夾娃娃機的重新認識；第一次玩娃娃機夾到了好幾包乖乖，的確可以讓老人家來活動夾娃娃，是心、手、腦一起活動好工具。
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