失智症名醫體驗夾娃娃 讚「心、手、腦一起活動的好工具」

炎炎夏日，許多人在室內熱到受不了，都會開冷氣降溫。但也有人擔心電費暴漲，寧願開電風扇應急，也不願意打開冷氣。近來日本媒體，就分析使用電扇和冷氣時，耗電量總共相差多少。

2024-07-05 09:24