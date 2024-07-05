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簽署永續倡議書 黃達夫：減少癌症死亡率即是ESG表現

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
和信醫院院長黃達夫今天與台灣永續能源研究基金會（TAISE）董事長簡又新簽署「醫院永續發展倡議書」。記者林琮恩／攝影
和信醫院院長黃達夫今天與台灣永續能源研究基金會（TAISE）董事長簡又新簽署「醫院永續發展倡議書」。記者林琮恩／攝影

企業永續發展（ESG）是近年趨勢，醫療院所耗能高，近期也吹起ESG風潮，加入永續發展行列。和信醫院今天與台灣永續能源研究基金會（TAISE）簽署「醫院永續發展倡議書」，共同致力於降低環境致癌因子，院長黃達夫說，該院除在硬體方面節省能源，收治的癌症病人五年存活率亦比全國平均值高出2成，「減少癌症威脅、延長健康生命，即是ESG的表現。」

黃達夫表示，和信醫院以降低台灣癌症發生率、提升癌症病人存活率為目標，深耕癌症預防，推動五癌篩檢、關渡社區居民健康促進計畫、台灣精準醫療計畫（TPMI）等，在簽訂合約後，將持續對氣候變遷採取行動，減少溫室氣體排放，並盤點揭露醫院用電及碳排狀況，以期在2050年前達成碳中和、100%使用再生能源等目標。

「和信醫院護病比為全國最低，醫師每診僅看16病人。」黃達夫說，醫院提供醫師固定薪資，不需衝量也不必濫做非必要檢查，減少醫療資源浪費；和信醫院癌症病人五年存活率，已連續30年高於全國平均2成以上，2022年該院全癌別不分期病人五年存活率76%，高於全國平均值55%；院內建立完整腫瘤簡體資料庫，提供病人最佳治療計畫，並遵循國際醫療指引，務求癌症診斷精準完整。

黃達夫表示，提升病人治療品質，即是醫院ESG的一環，而在醫院治理方面，該院不再使用「院方」二字，病人與醫師、醫師與管理部門均是平等的夥伴關係，院長所做的決定不是個人決策，而是共同討論後的決定，永續的思維必須是長期的，希望院內同仁均能接受。

TAISE董事長簡又新表示，包含和信醫院在內，全國已有77家醫院與TAISE簽署永續發展倡議書，和信醫院推動以病人至上的醫療服務，提升病人五年存活率，醫院硬體規畫納入節能思維，在管理方面也展現高度凝聚力，這都是ESG的具體實踐。

簡又新表示，和信醫院除在關渡地區推動大健康服務，且成果卓越，同時深入台東偏鄉，與台東基督教醫院共同設立「癌症醫療大樓」，降低台東癌症死亡率，展現該院在醫療領域影響力，本次響應國家淨零轉型政策，必能發揮創新能力，「善盡世界公民淨零碳排的社會責任。」

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